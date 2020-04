La reprise du chemin de l’école après la fin du confinement en vigueur devant expirer le 14 mai prochain fait actuellement débat entre le ministère de l’Education nationale et les partenaires sociaux du secteur. Mais que pensent les médecins d’une probable reprise des cours en ces temps de crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), sachant que la pandémie est «loin d’être derrière nous» et que le moindre relâchement peut coûter cher à tous.

Pour le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), une réouverture rapide des écoles est une éventualité qu’il serait plus judicieux d’écarter face au risque Covid qui est toujours présent. «Pour nous, en tant que professionnels de la santé, il est clair qu’il n’est pas question de reprendre rapidement le chemin de l’école», a affirmé Dr Merabet, hier, dans une déclaration à Reporters.

«L’explication est très simple : c’est parce que le risque sanitaire est certain. Le risque est toujours là ! Une reprise très vite risque de relancer la situation du début de la propagation du coronavirus et de compliquer la situation pour nous tous. Pour les enseignants, les parents, les responsables…», a expliqué Dr Merabet, avant de donner son avis sur le moment qui serait plus adéquat pour une reprise des cours.

«Il faut rester dans la même logique adoptée et en cours dans plusieurs pays qui sont en train de vivre une situation de crise sanitaire similaire à la nôtre, voire plus compliquée que ce que nous vivons en Algérie. Je pense que la plupart des pays ont retenu la fermeture des écoles jusqu’au mois de septembre, et ce, pour des raisons objectives», a estimé le président du SNPSP. Est-ce à dire qu’il préconise la même chose en Algérie ? «Oui», répond-il, tout en expliquant que cela ne devrait normalement pas poser de problème, puisqu’en temps normal, vers la mi-mai, c’est déjà pratiquement la fin de l’année scolaire chez nous. Cela d’autant, ajoute-t-il, que les professionnels du secteur de l’éducation nationale sont en train de dire que l’essentiel des programmes a été dispensé durant le premier et le deuxième trimestres de l’année scolaire.

«A mon avis, en tant que médecin et en tant que professionnel, j’estime qu’on devrait aller dans le même sens que les autres pays touchés par la pandémie de Covid-19 et faire en sorte que la reprise des écoles se fasse en septembre. Pour le bien de tous», a conclu Dr Lyes Merabet.

Un avis que partage complètement un autre médecin, Dr Mohamed Bekkat Berkani, président de la Commission nationale de l’Ordre des médecins et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie. Selon Dr Berkani, on ne devrait pas penser à la réouverture des écoles dans une quinzaine de jours seulement. Le nouveau coronavirus constitue toujours «une menace» et «un réel danger» pour la santé de tous.

«J’ai déjà dit qu’il ne faut pas croire que la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 est derrière nous. Il serait complètement erroné de croire que notre pays, comme tous les autres pays d’ailleurs, est sorti d’affaire». Pour lui, une reprise des cours dans la situation actuelle «n’est pas une bonne idée». «Faire retourner les enfants à l’école aussi vite risque d’être une cause de relance de la pandémie car, il ne faut pas l’oublier, les enfants sont des porteurs sains», a-t-il dit. Par conséquent, a-t-il encore expliqué, ces enfants qui sont des porteurs sains peuvent contracter le Covid-19 sans le savoir et sans que les parents ou les enseignants le sachent puisque les élèves n’auront aucun symptôme. Dans ce cas, ils pourront le transmettre à leurs parents, à l’école aux enseignants… personne ne peut contrôler cela et c’est ce qui fait qu’il y a un réel risque de rouvrir rapidement les écoles». Pour Dr Bekkat Berkani, mieux vaudrait que la rentrée scolaire se fasse en septembre prochain.

Ainsi, il semble qu’il y a convergence des avis des spécialistes de la santé pour une réouverture des écoles en septembre. La réflexion, selon eux, devant être concentrée maintenant sur la période ou la date de la tenue de l’examen du baccalauréat. n

