La surréaliste pandémie qui déferle sur le monde en cette imprévue année 2020 devrait irrémédiablement modifier des perceptions bien établies. L’impact impromptu de cette vague virale est tel que les conséquences économiques, sociales et psychologiques seront indéniables. Beaucoup comprennent à présent la valeur pratique et concrète de principes, comme l’indépendance nationale, la souveraineté alimentaire et sanitaire. Voir des puissances qui dirigeaient le monde avoir les plus grandes difficultés à assurer le minimum sanitaire pour leur population laisse dubitatif. Ces « maîtres du monde » se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation qu’ils n’avaient pas prévue même dans des situations de guerre. Ces difficultés et ses conséquences terribles sur les pays développés seront évidemment prises comme autant de leçons pour l’avenir. Il est évident que les enchaînements de cette pandémie seront ressentis durement par les pays les plus fragiles. Notamment dans un continent africain en complication économique. La forte relation historique entre l’Algérie et la Chine s’est révélée salvatrice en ces moments d’incertitude et de vulnérabilité sanitaire. Mais l’Algérie, jadis le grenier de l’Europe, capable de nourrir des populations entières, aurait pu se retrouver dans une situation plus confortable. Il est particulièrement affligeant d’attendre les arrivages de produits venant de la lointaine Chine au lieu de fabriquer ses propres masques et autres produits médicaux selon les normes requises. Des entreprises nationales auraient pu produire les besoins de la consommation locale en augmentant la production dans ces moments d’exigences express. L’Algérie aurait même pu se placer en cette inattendue situation comme une alternative pour une Europe ébranlée. La pandémie du coronavirus, qui fera irrémédiablement date, a déjà fait ressortir nos turpitudes quant à la prévision de situations extrêmes. Les retards entretenus durant des années dans différents secteurs de services, comme le paiement online, sont aujourd’hui autant d’encombres de gestion dans une situation d’urgence. Une situation qui ne permet d’autres latitudes que de lutter avec les armes du bord.