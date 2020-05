Les prix du pétrole ont effectué hier un rebond considérable qui a fait gagner aux deux références une bonne quantité de dollars et des taux que les marchés n’avaient plus enregistré depuis plus de trois semaines, c’est-à-dire depuis l’annonce de l’accord de réduction conclu le 12 avril dernier entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires.

La remontée des cours de l’or noir a été provoquée par les meures de dé-confinement décidées depuis d’hier en Europe, augurant d’un retour de la consommation du pétrole après l’effondrement de la demande causé par le Covid-19.

En début d’après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s’affichait nettement plus haut que la veille sur le marché londonien, à 30,08 dollars, gagnant 10,59%.

Les «mesures de dé-confinement aux Etats-Unis et en Europe» expliquent la bonne santé des cours du pétrole mardi, a jugé Craig Erlam, analyste de Oanda. L’optimisme d’un «retour à la normale» mondial soutient les cours du brut, avait affirmé plus tôt dans la journée Naeem Aslam, d’Avatrade, prenant en exemple «les anciens foyers de la pandémie, comme l’Italie et l’Espagne, qui relâchent leurs mesures de confinement» et le Royaume-Uni «dont la voie devrait être tracée cette semaine».

Une quinzaine d’Etats européens ont en effet entrepris, lundi, d’alléger les mesures de confinement imposées depuis des semaines à leurs habitants. De l’autre côté de l’Atlantique, la Californie, premier Etat américain à avoir décrété le confinement pour endiguer le coronavirus, va commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine, comme la réouverture de certains commerces, a annoncé lundi le gouverneur Gavin Newsom

Une rupture partielle du confinement qui, systématiquement, devrait inverser la tendance imposée depuis plusieurs semaines au marché pétrolier par les mesures sanitaires. La distanciation sociale en vigueur à travers l’ensemble de la planète, notamment dans les pays industrialisés, a sensiblement réduit de l’activité de nombreux secteurs consommateurs de brut, et à leur tête le secteur du transport qui, à lui seul, représente 32% de la consommation. La demande mondiale n’a donc fait que suivre et subir une situation qui l’a menée à des bas historiques, sur fond de récession mondiale certaine.

C’est pourquoi, le dé-confinement progressif opéré en Europe et aux Etats-Unis aura pour impact de relancer quelques activités industrielles, alors que le retour aux déplacements, par voie terrestre, devrait permettre à une partie du brut de renouer avec ses consommateurs.

Le pire semble donc avoir été atteint par le marché pétrolier, plongé depuis le mois de février dans un marasme qui s’est illustré par des prix dérisoires. Et aux mesures de dé-confinement aux Etats-Unis et en Europe, il faudra aussi compter sur celles prises préalablement en Asie, notamment en Chine, premier consommateur mondial d’or noir. Autant de données qui devraient permettre à l’accord de réduction de l’Opep+ d’atteindre une bonne partie de ses objectifs en cette période où il est devenu de plus en plus ardu pour les pays producteurs de manœuvrer face à un effondrement du marché qui a tout d’un crash.

Dans cette optique de retour à la normale, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, avait affiché son optimisme au lendemain de l’accord, misant essentiellement sur la levée des mesures de confinement. «Nous sommes optimistes pour une évolution positive de la demande au regard des rapports d’experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième semestre de 2020 et ce, grâce à la levée progressive des mesures de confinement en Asie notamment en Chine, et nous allons vers une reprise graduelle de l’économie mondiale à partir du deuxième semestre de l’année en cours», a-t-il soutenu en ce sens, ajoutant que la demande de l’or noir connaîtra une amélioration graduelle notamment à la faveur de la reprise des activités des entreprises économiques, en particulier les compagnies de transport aérien, dont certaines ont déjà annoncé la reprise de leur activité.

«Avec cette reprise, on peut espérer que les cours de pétrole reviendront à la normale», a ajouté M. Arkab, citant des études qui prévoient, «à partir du deuxième trimestre, un prix de baril entre 30 et 35 dollars, et un baril à 40 dollars à partir du troisième trimestre». <