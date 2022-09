Le Groupe Ooredoo présente les nouvelles lignes de sa stratégie durant la «Journée sur les marchés de capitaux»

Le Groupe Ooredoo Q.P.S.C. (QSE : ORDS), avec la participation de son management exécutif, a exposé la mise à jour de sa stratégie axée sur le thème «Upgrade Your World – développe ton portefeuille d’investissement» lors de l’événement annuel de la Journée sur les marchés de capitaux, qui a été organisée le lundi 26 septembre 2022.

Les débats de cet événement virtuel, qui a réuni des experts et analystes financiers, des directeurs de banques, des investisseurs particuliers et d’autres parties prenantes, ont porté sur la stratégie de Ooredoo, ses résultats financiers, son positionnement sur le marché ainsi que les avantages qu’elle accorde aux investisseurs se basant sur les piliers de sa stratégie. Il s’agit de : consacrer un portefeuille d’investissement axé sur la valeur, le renforcement et l’amélioration des principales finances de l’entreprise, la transformation vers une «Entreprise de télécommunications intelligente», le leadership en matière d’expérience client et de la ressource humaine.

Les intervenants ont également donné des recommandations aux participants pour générer de la valeur aux actionnaires. Ils ont également mis en lumière les plus importantes opérations de l’entreprise au Qatar, en Indonésie et en Irak et ce, à travers un aperçu présenté respectivement par Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Directeur exécutif adjoint du Groupe Ooredoo et Président directeur général de Ooredoo Qatar et M. Vikram Sinha, Président Directeur général de Indosat Ooredoo Hutchison ainsi que M. Amer Al Sunna, Président directeur général de Asiacell.

A cette occasion, le membre délégué et Président Directeur Général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré : «Nous sommes très ravis du grand intérêt accordé par nos actionnaires à cette journée sur le marché de capitaux et les saluons pour leur participation. Cette journée constitue une opportunité pour partager nos objectifs stratégiques et écouter les avis et remarques des investisseurs et des parties prenantes. Nous avons reçu des retours extrêmement positifs quant à nos déclarations générales durant cette journée ainsi que lors de nos appels du dernier trimestre. Ainsi, nous continuerons à partager les informations capitales avec la communauté financière leur permettant de prendre les bonnes décisions pour «développer leurs portefeuilles d’investissements» avec plus d’actions de Ooredoo.»

De son côté, le Directeur Exécutif Financier du Groupe, Abdulla Al Zaman, a affirmé : «Je suis heureux d’annoncer que le Groupe prévoit la clôture de l’année 2022 avec un chiffre d’affaires qui atteindra nos prévisions annuelles les plus optimistes, soit une augmentation pouvant atteindre 2 %, tandis que le Capex devrait se situer aux alentours des minimas de la prévision initiale avec moins de 3 milliards QAR.

Vous pouvez visionner le déroulement de cette journée comprenant toutes les présentations via le site des relations avec les investisseurs de Ooredoo.

Ooredoo avait annoncé en août 2022 l’actualisation de sa marque commerciale sous le slogan «Upgrade Your World», qui constitue un jalon de continuité de la transformation digitale investie dans les opérations de la compagnie, et qui reflète son focus sur la flexibilité et l’accompagnement des besoins futurs et se concentre sur les clients.

A propos du Groupe Ooredoo

Ooredoo est un Groupe mondial des télécommunications opérant dans la région MENA et sud-est asiatique. Il offre ses services à ses clients particuliers et entreprises dans une dizaine de pays. Ooredoo est un leader en termes de fourniture de l’expérience dans l’utilisation de la Data à travers un large contenu et des services développés via ses réseaux modernes fixe et mobile.

Au 31 décembre 2021, les revenus du Groupe Ooredoo ont atteint 30 milliards de Riyal Qatari. Ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar et à la Bourse d’Abou Dhabi.