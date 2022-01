Pas moins de 461 jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi ont bénéficié, mardi à Souk Ahras, de décisions de titularisation pour intégrer le secteur de la Jeunesse et des Sports. Les affectations sont réparties entre la direction de la Jeunesse et des Sports (129 postes), l’Office des établissements de jeunes (266) et l’Office du complexe omnisports (66).

Le directeur de la Jeunesse et des Sports a affirmé que l’intégration de ce nombre de jeunes permettra de promouvoir davantage le secteur et prendre en charge les préoccupations des jeunes en termes d’animation sportive. Le wali de Souk Ahras a souligné, à l’occasion, que la titularisation concerne au total 7 482 jeunes dans la wilaya dont 3 789 ont été à ce jour titularisés, soit un taux de plus de 50 % dépassant la moyenne nationale de 37 %. Il a également fait état de la prochaine titularisation de 650 autres jeunes dans le secteur de l’Education, notant que Souk Ahras figure parmi les premières wilayas en termes d’insertion dans les secteurs de la santé, de l’habitat et de la formation professionnelle. n

Articles similaires