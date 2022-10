Des universitaires ont recommandé l’ouverture à l’Université Mohamed-Chérif-Messaâdia de Souk Ahras d’un laboratoire de recherche sur la pensée et la philosophie d’Augustin, au terme de deux jours de travaux du séminaire international sur cette figure tenu à la maison de la culture «Tahar-Ouettar».

«Le laboratoire de recherche sur la pensée et la philosophie d’Augustin aura pour mission l’étude de la pensée et de la philosophie d’Augustin», ont affirmé les participants à ce séminaire dont l’ouverture a été présidée par Djamel Yahiaoui, directeur du Centre national du livre représentant de la ministre de la Culture et des Arts en présence du secrétaire général du Haut Conseil Islamique Bouzid Boumediene et des autorités locales.

Les recommandations de cette rencontre, organisée conjointement par la wilaya de Souk Ahras, l’Université Mohamed-Chérif-Messaâdia et la Fondation allemande Konrad-Adenauer (Bureau d’Algérie), ont insisté sur la nécessité de traduire les principaux ouvrages sur Augustin et de consacrer des études et des thèses de fin d’études à ses œuvres.

Les séminaristes venus des diverses universités nationales ainsi que d’Allemagne et d’Autriche ont également recommandé de créer «un musée sur l’histoire, les œuvres et les vestiges d’Augustin, d’intégrer la pensée de cette figure aux programmes des diverses filières de Philosophie, Histoire,

Lettres et Sciences islamiques et de multiplier les visites touristiques aux sites archéologiques de Souk Ahras.

Les participants à ce séminaire ont visité l’olivier de saint Augustin au centre-ville de Souk Ahras et le site archéologique de Madaure près de la ville de M’daourouch. n

