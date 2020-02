Deux caméras thermiques ont été installées aux postes frontaliers de Lahdada et de Lefouid dans la commune d’Ouled Moumen (wilaya de Souk Ahras) et ce, dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus, a indiqué lundi le directeur local de la santé et de la population, Abdelghani Feriha. Ce responsable a affirmé que cette mesure préventive vient en application des directives émises par le ministère de tutelle en ce sens, soulignant qu’un planning de garde médicale impliquant un staff de dix médecins, a été établi dans ces deux postes frontaliers pour assurer une veille sanitaire continue et prendre en charge les cas suspects parmi les voyageurs. Parallèlement à cela, la direction de la santé et de la population vient de lancer plusieurs campagnes radios, pour informer la population du coronavirus concernant les symptômes et les précautions à prendre pour éviter d’être contaminé. La même source a par ailleurs appelé les citoyens à faire preuve de vigilance contre toute infection des voies respiratoires en respectant les mesures d’hygiène les plus élémentaires comme se laver les mains fréquemment et mettre son bras devant sa bouche plutôt que ses mains quand on éternue.

