Dans le cadre de leurs diverses activités quotidiennes et les missions qui leur ont été attribuées, les agents des Douanes de la direction de Souk Ahras ont réussi à contrecarrer une opération de contrebande. Par ailleurs, les mêmes éléments grâce à leur flair et leur vigilance ont saisi pas moins de 1 680 comprimés hallucinogènes destinés à la vente. Cette quantité a été trouvée chez un voyageur soigneusement dissimulée dans les sièges de sa voiture. Le voyageur en question a indiqué qu’il comptait plusieurs clients dans la ville de Souk Ahras dont des enfants. Cette dernière opération selon nos sources a été conclue le 8 mars 2020 et les mis en cause ont été auditionnés puis immédiatement présentés par devant la juridiction compétente qui prendra les décisions qui s’imposent à leur encontre. Notons que la direction des Douanes de la wilaya de Souk Ahras fait partie administrativement de la direction régionale d’Annaba qui chapeaute aussi El Tarf. Plusieurs affaires de contrebande, de vol et de vente de psychotropes ont été dernièrement traitées par les Douanes.

M. B.

