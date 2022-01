Synthèse de Kahina Terki

Les forces de sécurité ont tiré, mardi à Khartoum, des gaz lacrymogènes sur des manifestants descendus dans la rue pour protester contre le pouvoir militaire, deux jours après la démission du Premier ministre, ont indiqué des témoins.

Deux jours après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale soudanaise mais aussi à Port Soudan (est) et Nyala, la capitale du Darfour méridional, malgré le déploiement massif des forces de sécurité. En dépit d’une répression meurtrière, le fer de lance de la révolte contre le dictateur Omar el-Béchir, déchu en 2019, et contre les militaires depuis le putsch du 25 octobre 2021, l’Association des professionnels soudanais, avait appelé à de nouvelles manifestations mardi. Réclamant un pouvoir civil, les militants ont appelé les protestataires à se diriger vers le palais présidentiel à Khartoum. «Non, non au régime militaire», ont scandé les manifestants en appelant à la dissolution du Conseil de souveraineté, dirigé par le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, auteur du coup d’Etat du 25 octobre, qui a fait dérailler la transition démocratique. Les rues menant au palais et au QG de l’armée ont été bouclées par la police anti-émeute, les forces paramilitaires et l’armée ont tiré des grenades lacrymogènes sur la foule, selon des témoins cités par les agences de presse.

La répression des manifestations a fait jusqu’à présent au moins 57 morts et des centaines de blessés, selon un syndicat indépendant de médecins. D’après l’ONU, au moins 13 femmes ont été violées pendant les troubles, et de nombreux journalistes passés à tabac et même arrêtés tandis qu’internet et le téléphone ne fonctionnent que selon le bon vouloir du pouvoir. Le 21 novembre, le général Burhane avait réintégré Abdallah Hamdok dans un accord promettant des élections à la mi-2023, mais le mouvement de protestation a qualifié cette entente de «trahison» et poursuivi ses protestations. En démissionnant, M. Hamdok a affirmé avoir tenté d’empêcher le pays «de glisser vers la catastrophe» mais qu’il se trouvait désormais à un «carrefour dangereux menaçant sa survie».

Lundi 3 janvier, le chef de l’ONU Antonio Guterres «a pris note» de la démission de M. Hamdok. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a appelé à «une action urgente» pour résoudre la crise. Le Soudan navigue dans une transition fragile vers un régime civil à part entière depuis l’éviction, en avril 2019, du dictateur Omar el-Béchir par l’armée sous la pression de la rue. Le général Burhane a prolongé son mandat de deux ans, effaçant toute idée d’un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition qu’il promet toujours pour juillet 2023 avec des élections. Il a ensuite autorisé avec un «décret d’urgence» les forces de sécurité à «entrer dans tout bâtiment, à le fouiller ainsi que les personnes qui s’y trouvent» et à «procéder à des surveillances et des saisies». Les membres des services de sécurité -armée, police, renseignement mais aussi paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) accusés d’exactions au Darfour- bénéficient d’une immunité et ne peuvent être interrogés.

Articles similaires