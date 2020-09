Le Soudan a déclaré samedi l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire en raison des inondations record qui ont fait près d’une centaine de morts et détruit ou endommagé plus de 100.000 habitations, selon l’agence officielle Suna. «Le Conseil de sécurité et de défense déclare l’état d’urgence pour une période de trois mois dans tout le pays, le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe naturelle», précise l’agence dans un communiqué. «Les pluies et les inondations ont dépassé tous les records, et il faut s’attendre à une hausse continue du niveau de l’eau», selon la même source. Selon le dernier bilan de la défense civile, les crues ont fait 99 morts et 46 blessés dans le pays, l’une des pires catastrophes naturelles depuis des décennies. Le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres, selon le ministère de l’Eau de l’Irrigation, un record absolu depuis plus de cent ans, date du début des relevés sur le fleuve. Les inondations touchent 16 des 18 États du pays, et 500.000 habitants sont affectés par cette catastrophe, précise Suna.

