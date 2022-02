Deux manifestants ont été tués lundi à Khartoum lors de nouveaux défilés pour réclamer la chute du nouveau pouvoir militaire et la fin des rafles, qui continuent de décimer les rangs des opposants au putsch. Depuis le coup d’Etat le 25 octobre du chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, les manifestants demandent justice pour les dizaines de personnes tuées par la répression du nouveau régime. La 81e et dernière victime lundi a été tuée d’une «balle réelle dans la poitrine» tirée par «les forces de sécurité soudanaises», quelques heures après l’annonce du décès d’une autre manifestant, touché «au cou et à la poitrine», selon un syndicat de médecins prodémocratie. La police soudanaise a indiqué dans la soirée dans un communiqué qu’au moins 102 agents avaient été «sérieusement blessés», dont l’un «blessé au pied par balle». Cette semaine, les manifestations –qui ont également eu lieu au Darfour (ouest) ou dans l’est côtier– ont aussi eu pour mot d’ordre la libération des détenus d’opinion, alors que les autorités viennent de renvoyer derrière les barreaux deux anciens hauts dirigeants civils du pays. Ces derniers partageaient le pouvoir avec le général Burhane jusqu’au putsch. Les rafles qui n’en finissent plus ne cessent de susciter l’indignation de la communauté internationale, qui accuse les généraux de jouer double jeu: d’un côté, ils acceptent l’idée de dialogue national proposée par l’ONU, de l’autre, ils font arrêter les opposants –parfois en pleine réunion politique. Washington a déjà prévenu que la poursuite de la répression «aura des conséquences», laissant planer la menace de sanctions contre les forces soudanaises ou certains de leurs commandants. Jusqu’ici, aucune mesure de rétorsion n’a visé des personnes ou des institutions mais les Etats-Unis ont suspendu 700 millions de dollars d’aide, tandis que la Banque mondiale a cessé tous ses paiements au pays. «Pour moi, les sanctions, les menaces, les mises en garde n’ont aucun intérêt ni aucune base», avait rétorqué samedi le général Burhane à la télévision d’Etat, soulignant que le budget décrété dans la foulée du putsch était auto-suffisant alors que les deux années précédentes, l’aide internationale représentait 40% des recettes de l’Etat. Si les autorités ont reconnu avoir «confisqué des fusils Kalachnikov» à des policiers en ayant fait mauvais usage, elles assurent qu’il s’agit d’initiatives personnelles. «Je suis prêt à me présenter personnellement à la justice s’il est établi qu’un quelconque ordre a été donné d’user d’armes ou d’agresser des manifestants ou n’importe quel Soudanais», avait lancé samedi le général Burhane. L’homme fort du Soudan s’est entretenu lundi avec l’ambassadeur émirati dans le pays, qui lui a transmis une invitation du président des Emirats, cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane. La semaine dernière, le général Mohammed Hamdan Daglo, numéro 2 du pouvoir militaire, s’était rendu dans ce pays du Golfe qui appelle au rétablissement du processus de transition vers un pouvoir civil.

