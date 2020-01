Au moins 32 personnes ont été tuées mercredi lors d’une attaque de présumés éleveurs soudanais contre un village de la région pétrolière d’Abyei, disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a annoncé un responsable local. La région d’Abyei est contestée par les deux pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu l’indépendance du Soudan en 2011. Des tensions existent depuis longtemps entre la communauté sud-soudanaise des Ngok Dinka et les éleveurs misserya soudanais qui traversent cette région pour que leurs bétail puisse se nourrir. Kuol Alor Kuol, administrateur en chef de la région, a précisé à l’AFP que des Misseriya lourdement armés et des miliciens avaient attaqué le village de Kolom tôt mercredi matin. «32 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, 24 blessées et 15 autres ont été enlevées, parmi lesquelles des enfants», a ajouté Kuol Alor Kuaol, précisant que «20 maisons» avaient également été incendiées. Les blessés ont été hospitalisés dans la ville d’Agok dans un établissement géré par l’ONG Médecins sans frontières (MSF).

En 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU avait déployé une force de maintien de la paix dans la région après des combats qui avaient fait fuir 100 000 personnes. La Force intérimaire des Nations unies dans l’Abyei (UNISFA) est composée de 4 500 soldats éthiopiens. Le Conseil de sécurité avait prévenu en 2018 que la situation dans l’Abyei et le long de la frontière «continuait de constituer une menace grave à la paix internationale». Il avait appelé les deux pays à effectuer des progrès concrets dans la délimitation de la frontière. n

