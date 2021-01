Le troisième roman de Karim Akouche, intitulé « Déflagration des sens » sortira officiellement demain, dimanche 10 janvier, annonce les éditions « Frantz Fanon », dans un communiqué reçu par « Reporters ». l couverture du livre est illustrée par Arezki Metref (écrivain-chroniqueur). Les éditions Frantz Fanon ont publié Allah au pays des enfants perdus (roman, 2016), J’épouserai le Petit Prince (conte philosophique, 2016), La Religion de ma mère (roman, 2017), récompensé́ au Québec du prix Lys Arts et culture 2018, et Lettre à un soldat d’Allah (essai, 2018), adapté et joué au Festival d’Avignon, et (roman, 2019). Les livres de Karim Akouche sont également publiés en Amérique du Nord, aux éditions Michel Brûlé, et en France, aux éditions écriture.les éditions Frantz Fanon

Présentation du roman de Karim Akouche par son éditeur :

« L’Algérie bouillonne. Le peuple rumine sa colère. Pour étouffer toute révolte, les autorités arrosent les jeunes de l’argent du pétrole. Kamal Storah, alias Kâmal Sûtra, obtient, après une longue période de chômage, une subvention de l’État et achète un minibus. Quelques mois plus tard, c’est la désillusion : il n’y a plus de passagers. Kâmal décide de transformer son minibus en bordel ambulant. Dénoncé par les islamistes, traqué par la police, il fuit vers le Sahara… »