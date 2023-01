La Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El-Harrach (Alger) est disposée à recevoir les demandes des citoyens concernant la vérification gratuite des branchements et installations de gaz dans les foyers, a indiqué dimanche un communiqué de la direction.

La Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El-Harrach informe ses clients de sa “disposition à recevoir leurs demandes et préoccupations concernant l’opération de vérification technique des branchements de gaz dans leurs foyers (installations intérieures et appareils fonctionnant au gaz naturel)”, selon le communiqué.

“Cette opération gratuite a été lancée en 2022 par Sonelgaz-Distribution, sous la supervision du groupe Sonelgaz, pour éviter les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel par les clients”, a rappelé la direction. Pour ce faire, “le client doit demander la vérification de ses installations de gaz en contactant le centre d’appel (3303), qui transmettra les demandes d’intervention à l’administration technique”, a précise la même source.

La direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El-Harrach a intensifié ses actions de sensibilisation sur l’utilisation sans risques du gaz naturel, à travers ses agents et ceux des agences commerciales et des services techniques du gaz et des éléments de la Protection civile.

Du porte-à-porte et des rencontres de proximité sont organisés, dans ce cadre, à travers les quartiers d’habitation, a souligné le communiqué. Pour de plus amples informations, le centre d’appel (3303) reste joignable 24h/24 et 7j/7, a rappelé la direction.