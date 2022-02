Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a appelé, mardi, à trouver des solutions “urgentes” à l’effet de lever les restrictions sur tous les projets vitaux du groupe Sonelgaz pour assurer l’approvisionnement en électricité aux citoyens du Sud, en prévision du mois sacré et l’été 2022, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Arkab a donné ces instructions dans le cadre d’une réunion tenue au siège de son département, en présence du président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), le P-DG du groupe Sonelgaz et des cadres du ministère, a précisé le document, ajoutant que la réunion a été consacrée à l’évaluation du taux d’avancement des projets de production et de distribution d’électricité du groupe dans le grand Sud.

Cette rencontre vient en continuité de la réunion périodique dédiée à l’examen de l’état d’avancement des travaux des projets de centrales électriques, et à la mise au point des différents projets en cours de réalisation liés notamment à la transformation et transport d’électricité tracés dans le programme du groupe 2022-2025, lit-on sur le communiqué.

Le ministre du secteur a écouté un exposé détaillé sur le plan du groupe Sonelgaz dans le grand Sud concernant les préparatifs et les mesures prises pour assurer l’approvisionnement en électricité durant le mois du Ramadan et l’été 2022.

Intervenant à l’occasion, M. Arkab a appelé à relever les points de déséquilibre et les failles dans les projets évoqués et trouver des solutions urgentes pour lever les obstacles et surmonter les entraves entravant la réalisation des projets dans le Sud dans l’objectif de couvrir les besoins des citoyens dans cette région connue pour sa température très élevée, a poursuivi la même source.

Il a également appelé à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels dont les équipes de maintenance et d’intervention pour garantir la continuité d’approvisionnement en électricité et assurer le service public.