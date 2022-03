Le groupe Sonelgaz a annoncé, mercredi dans un communiqué, la réparation de 382 pannes au niveau des pylônes et conducteurs électriques endommagés dans 33 wilayas suite aux dernières intempéries marquées par des vents forts notamment dans les wilayas centre et ouest du pays.

Depuis la parution du bulletin météorologique, le groupe Sonelgaz a mobilisé tous les moyens matériels et humains à l’effet de réparer les pannes et rétablir le courant électrique, précise la même source.

Les dernières perturbations atmosphériques caractérisées par des vents forts d’une vitesse atteignant 80 km/h, accompagnés de vents de sable, ont causé des perturbations dans l’alimentation en énergie électrique dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays, souligne la même source.

Les services de la Sonelgaz ont recensé, les 14 et 15 mars en cours, 382 pannes au niveau des pylônes et conducteurs électriques à travers 33 wilayas, pour la réparation desquelles plus de 700 agents des brigades d’intervention ont été mobilisés afin de rétablir le courant électrique pour plus de 66.000 clients.

La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), met à la disposition de sa clientèle le numéro du centre de secours 3303 pour signaler toute panne ou interruption du courant électrique.