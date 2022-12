La Société Sonelgaz a procédé au financement anticipé de l’opération de raccordement à l’électricité et au gaz au profit de 35 zones industrielles avec un montant s’élevant à plus de 38 milliards DA, selon le bilan de la Société présenté, mercredi, devant la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée nationale populaire (APN). Lors d’une audience du Président directeur général (PDG) du Groupe, Mourad Adjal, sous la présidence de Kamel Belakhder, président de la commission, il a été procédé à la présentation du bilan du Groupe jusqu’au novembre dernier sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatif au raccordement des zones isolées, des exploitations agricoles et des zones industrielles à l’électricité et au gaz. Dans ce cadre, le directeur commercial de Sonelgaz, Goumidene Ibrahime a précisé qu’«en application des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale en vue de garantir un développement global, Sonelgaz a procédé à la concrétisation de ces orientations portant essentiellement sur le raccordement en électricité et au gaz des zones industrielles, des zones d’activités ainsi que des exploitations agricoles et des zones isolées». Il a affirmé que le bilan des réalisations enregistrées jusqu’en novembre dernier a connu l’initiative du Groupe Sonelgaz de financement anticipé de l’opération de raccordement de 35 zones industrielles, dont les travaux de réaménagement sont avancés avec un coût de plus de 38 milliards de DA. Quant aux projets de raccordement des exploitations agricoles, M. Goumidene a souligné que le bilan des réalisations enregistrées jusqu’en novembre dernier consiste en le raccordement de plus de 25.000 exploitations, indiquant que le taux de prise en charge de ce programme était de 89%, d’un coût financier, à travers le financement anticipé, de plus de 71 milliards de DA. Concernant les zones enclavées, le nombre de projets réalisés jusqu’au 30 novembre dernier, selon le même responsable, a atteint 2.677 projets d’électricité sur un total de 3.366, soit un taux de réalisation de 80% et 2.482 projets de gaz sur un total de 2.982, soit un taux de réalisation de 83%. En ce qui concerne la réalisation des installations énergétiques, M. Goumidene a fait état de réalisation de plus de 10 200 km du réseau de distribution d’électricité et plus de 17,200 km de réseau de distribution de gaz, ajoutant que les opérations de raccordement des clients à l’électricité a atteint 67.196 opérations de raccordement et plus de 251.800 opérations de raccordement au gaz. A cet effet, il a estimé le volume des dépenses inhérentes à ces réalisations à 22,8 milliards de dinars pour l’électricité et plus de 18 milliards de dinars pour le gaz. Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a souligné que la nouvelle structuration du groupe, initiée en janvier 2022, a permis de réduire le nombre d’entreprises affiliées au complexe, passé de 26 entreprises à 14, dont Sonelgaz détient 100% du capital, ajoutant que 12 autres sociétés activent en partenariat dans le domaine de l’électricité et du gaz. <

