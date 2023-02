La Direction de distribution d’électricité et de gaz de Sidi Abdallah (Alger) a annoncé, mercredi dans un communiqué, la poursuite de l’opération de contrôle, à titre gracieux, du réseau interne de distribution de gaz à la demande du client via le centre d’appel 3303. «La Direction de distribution d’électricité et de gaz de Sidi Abdallah poursuit à travers le département des techniques de distribution de gaz des circonscriptions techniques de Zéralda et Rahmania, le contrôle, à titre gracieux, du réseau interne de distribution de gaz, à la demande du client», lit-on dans le communiqué. La Direction a précisé que l’opération de contrôle du réseau interne de distribution de gaz s’effectuait une fois la demande du client reçue via le centre d’appel «3303», avant qu’une équipe spécialisée se déplace pour inspecter le réseau. En cas de défaut dans le réseau interne, l’alimentation en gaz est coupée jusqu’à ce que la panne soit réparée pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau. «Cette initiative permet d’assurer la sécurité du réseau interne et sa conformité aux normes en vigueur, après les éventuelles réparations à réaliser par le client en cas de fuites dues à la vétusté du réseau, ce qui permettra de prévenir les accidents, notamment l’intoxication au monoxyde de carbone», ajoute la même source. L’opération tend à limiter les accidents liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel dans les communes couvertes par la Direction à l’instar de Mahelma, Rahmania, Douera, Staoueli, Zeralda, Souidania et Tassala El Merdja. Ainsi, la Direction a donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation à travers les cités pour présenter le service de contrôle aux citoyens. La direction a rappelé le lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation, à l’instar des portes ouvertes au niveau des agences commerciales, des campagnes de porte-à-porte dans les nouvelles cités, ou encore la caravane de solidarité «un hiver chaud» que mènent les équipes de la direction dans le cadre du plan de communication «pour un hiver chaud sans risques», a conclu le communiqué. (APS)

