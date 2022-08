Le réseau électrique aérien n’a pas été atteint par les feux déclarés à travers différents points du territoire national. Cependant, des perturbations ont été signalées par le service de communication de la Sonelgaz. La même source indique que les équipes techniques sont mobilisées sur le terrain pour prendre en charge tout éventuel incident par ces temps caniculaires.

«Ces feux ont affecté notre réseau aérien et rendent difficile le travail de nos équipes d’intervention pour le rétablissement des pannes survenues», a déclaré M. Khalil Hadna, porte-parole de la Sonelgaz, soulignant la mobilisation de tous les moyens humains et matériels afin de rétablir le courant.

La situation est, affirme-t-il, maîtrisée malgré les conditions difficiles rencontrées sur le terrain. Ainsi, selon l’intervenant «plusieurs régions ont subi des perturbations dans la distribution du courant électrique, notamment à Skikda, Tizi Ouzou, Jijel, Tlemcen et Béjaia.» Et d’ajouter que les équipes mobilisées ont effectué pas moins de 400 interventions de dépannage. Par ailleurs, l’intervenant n’a pas omis de rappeler le pic de consommation de l’énergie électrique atteint pour la deuxième fois cette saison estivale.

«Un nouveau record historique en terme de puissance électrique a été atteint sur le réseau national et égalé 16 822 Mégawatts, sans état d’incidents sur la distribution ni même sur le fonctionnement

électrique des équipements»,

rappelle la même source enjoignant que «la desserte électrique est maitrisée tout en assurant le programme d’exploitation vers la Tunisie à niveau de 500 Mégawatts».

