La Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDA) Dar El-Beïda (Alger) a lancé une campagne de sensibilisation visant à donner des conseils et des orientations en vue d’une utilisation rationnelle et sûre de l’électricité, a indiqué lundi un communiqué de cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du Gaz (SADEG- filiale de la Sonelgaz).

«La direction de distribution de Dar El-Beïda lance, dans le contexte de la canicule qui touche les régions du Centre ces derniers jours, sa campagne de sensibilisation, quatrième du genre depuis le début de la saison estivale, afin de donner une série de conseils», précise le communiqué.

Ces orientations portent essentiellement sur la nécessité de l’entretien des appareils électroménagers, de l’utilisation d’ampoules économiques, et la baisse des températures des climatiseurs, ce qui contribuera à réduire le montant de la facture de consommation.

La même direction recommande de fermer les fenêtres dans la journée ce qui permettra de garder une température ambiante, appelant également à la diminution des températures utilisées pour les machines à laver.

Il est recommandé, selon le communiqué, de dégivrer les réfrigérateurs pour réduire la consommation.

«Les citoyens peuvent se rapprocher à tout moment des agences.

