Le groupe public Sonelgaz a annoncé mardi dans un communiqué que sa filiale “Sonelgaz-transport électricité” a mis en service un nombre important d’ouvrages électriques pour une valeur globale de 24 milliards de dinars durant les quatre derniers mois.

Plusieurs projets ont été ainsi réalisés en l’occurrence des postes de raccordement au réseau électrique, des transformateurs et des stations mobiles, et ce à travers l’augmentation de la capacité complexe de 1500 mégavolt-ampère (MVA) dans le but de garantir la sécurité du système électrique et d’assurer une alimentation régulière des wilayas concernées en électricité et partant améliorer la qualité du service public et encourager le développement économique au niveau local, ajoute le communiqué.

Dans une première étape, le programme réalisé pour la période allant du 01 décembre 2022 au 27 mars 2023 a concerné 19 wilayas.

Il s’agit de la réalisation de 4 ouvrages dans la wilaya de skikda, 3 dans la wilaya d’Al Tarf, 2 ouvrages dans les wilayas de Jijel, Boumerdes et Djelfa, un seul ouvrage dans les wilayas de Sétif, Oran, Khenchela, Naâma, el Bayadh, Saïda, Biskra, Sidi Bel Abbes, Bechar, Medea, Alger, Relizane, Tebessa et Oum el Bouaghi, note le document.

Ces nouvelles réalisations permettront d’améliorer le niveau de raccordement et la qualité des services fournis en zones industrielles, zones d’activités, zones agricoles, stations de dessalement et centres urbains et ruraux, précise la même source.

Pour ce qui est des autres projets stratégiques devant être réceptionnés, “la mise en service se fera en fonction du taux d’avancement des travaux et conformément aux délais préalablement impartis, soit avant l’été 2023 pour un été serein sans coupures, conclut le document.