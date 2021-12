La Direction de la distribution d’électricité et de gaz de Sidi Abdallah, à Alger, a appelé, lundi dans un communiqué, ses clients à s’acquitter des créances accumulées qui s’élèvent à 3,07 milliards de dinars. Cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz (SADEG -filiale de Sonelgaz) a expliqué qu’environ 50% du montant total des créances, soit 1,48 milliard Da sont des créances de consommation des clients ordinaires, c’est-à-dire des ménages, tandis que 1,36 milliards Da, représentent la valeur de la consommation des établissements et des administrations. La direction affirme s’être abstenue de recourir à des moyens coercitifs pour recouvrer les créances impayées des clients, comme le recours à la coupure de l’approvisionnement en énergie, notamment au vu de la pandémie sanitaire que l’Algérie a connue. La même source fait état du lancement par la direction d’une campagne pour sensibiliser ses clients à régler leurs créances par tous les moyens de paiement disponibles, à l’instar du paiement électronique, pour éviter de se déplacer aux agences commerciales, ou encore au niveau des bureaux de poste où le client peut payer tranquillement ses factures. Elle propose également aux clients plusieurs facilités pour éviter des solutions «radicales», en ce sens que ce phénomène «pèse sur la société et ne profite ni au client ni à la direction», ajoute la même source. En parallèle, la direction intensifie ses campagnes de sensibilisation moyennant les médias et les sorties sur terrain, afin de donner des orientations pour rationaliser l’utilisation de l’énergie électrique sans pour autant affecter le mode de vie du client, conclut le communiqué.

