Les travaux de raccordement de 36 zones industrielles en électricité et en gaz seront achevés avant la fin juin 2023, pour une enveloppe de près de 38 milliards de dinars, sur fond propre de Sonelgaz, a indiqué hier mercredi à Alger, le PDG du groupe public, Mourad Adjal.

S’exprimant à l’occasion de la tenue d’une réunion de coordination avec le directeur général des forêts, Djamel Touahria, pour préparer le dispositif estival de lutte contre les feux de forêts, M. Adjal a souligné que «le groupe s’est engagé à raccorder 36 zones industrielles au réseau électrique et de gaz avant la fin du 1er semestre 2023». Le premier responsable de Sonelgaz a précisé que cette démarche vient «en application des directives du président de République, M. Abdelmadjid Tebboune» portant sur le raccordement des zones industrielles «dans les plus brefs délais». M. Adjal a expliqué que «le financement du raccordement de six zones industriels, parmi les 50 zones prévues, a été pris en charge par le ministère de l’Industrie, et dont les travaux sont presque achevés, alors que 36 zones industrielles seront alimentées en électricité et en gaz grâce à un financement par anticipation de Sonelgaz sur fond propre». Une décision prise par le groupe afin d’«encourager les investisseurs à démarrer la réalisation de leurs projets, ce qui permettra de créer de la richesse, et de l’emploi». Le PDG du groupe public a, également, souligné que Sonelegaz a déjà réalisé le raccordement de la zone industrielle de Tama Zoura à Ain Temouchent, mais aussi celui de la localité de Tafraoui dans la wilaya d’Oran pour alimenter l’usine du constructeur automobile «Fiat». M. Adjal a fait savoir, en outre, qu’en plus des zones industrielles «des milliers de zones d’activités seront raccordées à l’électricité et au gaz, dans des délais raisonnables». De son côté, le directeur des activités transport, distribution et gestion des systèmes électriques au niveau de Sonelgaz, Noureddine Ghoul, a indiqué que l’investissement nécessaire pour le raccordement des 36 zones industrielles se chiffre à «près de 38 milliards de dinars», alors que le raccordement des 6 zones industrielles pris en charge par le ministère de l’Industrie «coûtera environ 23 milliards de dinars». M. Ghoul a expliqué que le raccordement de deux autres zones industrielles «est déjà financé», celle de Sidi Khettab par les fonds de l’Etat pour une enveloppe de plus de 12 milliards de dinars, et celle de Bordjia qui a été financée par le wilaya de Mostaganem. Il a ajouté que les 6 zones industrielles restantes (sur les 50 programmées) «sont dépourvues de commodités et ne présentent pas actuellement de potentiel d’investisseurs», affirmant que dès que ce potentiel sera présent, «Sonelgaz s’engage à installer des cabines mobiles pour les alimenter». Répondant aux questions des médias, en marge de la réunion, concernant la possibilité d’exporter de l’électricité vers la Libye, le PDG de Sonelgaz a évoqué «des pourparlers avec la société libyenne de l’électricité Gecol (General electricity of Libya)». Expliquant que les quantités d’électricité exportées «ne seraient pas importantes» si Sonelgaz le fait via la Tunisie, M. Adjal a fait savoir que des discussions ont été engagées avec les responsables de la société libyenne concernant «un projet de réalisation d’un réseau électrique direct avec la Libye» pour lequel les deux parties doivent trouver les sources de financement, ajoutant que la réalisation d’un tel projet «nécessitera du temps». D’autre part, le PDG a indiqué que Sonelgaz ambitionne d’exporter de l’électricité vers l’Italie, indiquant que l’étude de ce projet «est toujours en cours», tout en espérant que les financements seront trouvés pour le concrétiser «dans les plus brefs délais».(APS)