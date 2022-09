Pas moins de vingt-deux mille (22.000) exploitations agricoles à travers les différentes régions du pays ont bénéficié d’une alimentation en énergie électrique conventionnelle dans le cadre du programme national de raccordement des exploitations agricoles, a révélé dimanche à Ghardaia, le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les différents partenaires et autorités locales de la wilaya de Ghardaia portant sur les préoccupations en matière d’énergie , M.Adjal a assuré que le programme de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique qui progresse à un rythme «soutenu», atteindra les 30.000 exploitations au terme de l’année en cours 2022 et contribuera par la même à l’accroissement de la production agricole et à l’amélioration des rendements notamment en matière de culture stratégiques (céréales, pomme de terre, aliments de bétail et autres) Toutes les actions et investissements du groupe Sonelgaz , visant à améliorer la qualité de service, illustre l’engagement constant des pouvoirs publics en faveur du développement économique et de la prospérité du citoyen dans toutes les régions du pays, conformément aux instructions du président de la République a souligné le P-dg du groupe Sonelgaz. Pour le premier responsable du groupe Sonelgaz, les investissements consentis par l’Etat a permis à Ghardaia avec une puissance énergétique de 560 MVA (Méga Volt Ampère) d’être une wilaya «d’autosuffisance» en matière d’énergie électrique conventionnelle ou seule 51 % de cette puissance est utilisée. «Ceci doit constituer un avantage attractif pour les investisseurs notamment dans le domaine de l’industrie pour créer des activités rentables créatrices de richesse et d’emploi», a-t-il soutenu. M. Adjali a rappelé que «la saison estivale de l’année en cours n’a pas été perturbée par les coupures et délestages à l’exception des coupures liées à des travaux ou des agressions sur le réseau énergétique». Le responsable du groupe a écouté les doléances des différents partenaires de la wilaya de Ghardaia qui s’articulaient autour de la réduction de la facture énergétique pour les agriculteurs en général dans le sud algérien, la nécessité de développer des travaux de recherche favorisant l’énergie solaire afin de réduire le coût de production des produits agricoles. Accompagné du wali de Ghardaia, Boualem Amrani, le P-dg du groupe Sonelgaz a procédé au lancement des travaux d’aménagement d’un site, situé dans le quartier périphérique de Ghardaia abritant des locaux commerciaux abandonnés, afin d’être utilisé comme nouveau siège national de la direction général de Sonelgaz Energie renouvelable, issu de restructuration de l’ancienne (Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida), SKTM filiale du Groupe Sonelgaz chargé des énergies renouvelables. Il est à rappeler que le siège national de la direction de «SKTM», dont le siège social est à Ghardaïa, a été créée en 2012 pour prendre en charge la production d’électricité conventionnelle pour les réseaux isolés du Sud et des énergies renouvelables pour le territoire national. Auparavant, le P-dg de Sonelgaz a tenu une réunion similaire ce dimanche devant les responsables et partenaires locaux de la wilaya d’El Meneâa ou il a annoncé le raccordement durant l’année 2023 de la wilaya d’El Meneâa marquée par un réseau de production locale isolé au réseau électrique national. (APS)