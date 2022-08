Une commission d’enquête a été installée et dépêchée, mardi sur les lieux de l’incendie qui s’est déclaré, lundi, au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie pétrolière de la zone industrielle de Skikda, indique un communiqué du Groupe Sonatrach. «Suite à l’incident qui s’est produit le 15 août 2022 au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie pétrolière de la zone industrielle de Skikda et conformément aux procédures réglementaires internes en vigueur, Sonatrach annonce avoir installé une commission d’enquête qui a entamé ses tâches, ce jour, pour déterminer les causes de cet incident qui a provoqué la mort d’un ouvrier contractuel avec l’une des sociétés sous-traitantes, après avoir succombé à ses blessures», lit-on dans le communiqué. Quant à l’état de santé des deux autres blessés hospitalisés, Sonatrach a rassuré que «l’un d’eux a quitté l’hôpital et se porte bien, tandis que le deuxième, atteint d’une fracture au niveau de la jambe, s’est fait opéré avec succès et se trouve toujours sous surveillance du staff médical du CHU d’Annaba et son état de santé s’améliore». Après avoir salué «l’élan de sympathie et de compassion des citoyens exprimé sur sa page Facebook», le Groupe Sonatrach a réaffirmé que «l’incident a été immédiatement maitrisé grâce aux compétences et professionnalisme des agents et des unités d’intervention de la sécurité industrielle au niveau de la zone industrielle de Skikda», mettant en avant que «le respect des mesures de prévention et de sécurité demeure les principales priorités du Groupe». Pour rappel, Sonatrach avait annoncé, lundi, que l’incendie qui s’était déclaré à 15h05 a été maitrisé par les unités d’intervention de la sécurité interne du Groupe, affirmant qu’«aucune perte matérielle n’a été enregistrée» et que «les unités de production du complexe sont toujours en marche».

Articles similaires