Le programme d’investissement social initié par le groupe Sonatrach en faveur des zones d’ombre du pays a été lancé dimanche soir depuis la wilaya de Touggourt, en présence des responsables de l’entreprise et des autorités locales, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Le plan en question prévoit la réalisation de 37 projets de développement au profit des populations des zones d’ombre à travers 21 wilayas du pays, y compris celle de Touggourt, a fait savoir le représentant et conseiller du Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, M. Boualem Oudjhani, lors de la cérémonie du coup d’envoi de ce plan de développement sociétal.

M. Oudjhani a relevé que la wilaya de Touggourt s’est vue accorder deux (2) opérations portant ouverture de pistes d’accès et de désenclavement de la zone de Choucha Châabna, commune de Benacer, et l’équipement d’une école primaire dans la zone d’El-Koudsi, commune d’El-Alia, en kits solaires.

Le même responsable a indiqué que «le groupe Sonatrach accorde une grande importance au développement des zones d’ombre et adhère à cette démarche prônée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développement des zones d’ombres et déshéritées et la prise en charge de leurs préoccupations». « Le P-dg du groupe public Sonatrach a, à ce titre, donné de fermes instructions pour relever le défi et mettre en œuvre le plan d’investissement social en vue d‘atteindre les objectifs escomptés », a conclu le même responsable. n

