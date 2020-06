La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a affirmé , jeudi dans un communiqué, avoir renforcé les mesures préventives mises en place pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus notamment avec la reprise progressive des activités au niveau de ses directions (photo de la page Facebook de la compagnie). Ce renforcement, précise la même source, consiste essentiellement par « la généralisation des compagnes de sensibilisation au coronavirus au profit des fonctionnaires (…) surtout en ce qui concerne le transport des travailleurs et la nourriture« , a précisé la compagnie pétrolière et gazière algérienne sur sa page officielle Facebook . La Sonatrach avait rappelé récemment que la reprise du travail se fera progressivement conformément aux orientations prises par les pouvoirs publics et aux dispositions de la note interne relative à la lutte contre l’épidémie du Coronavirus. « Les responsables des activités et des structures ont été chargés d’informer leurs collaborateurs de cette reprise progressive selon un planning établi par les structures administratives« , rappelle-t-on de même source. Selon la note de l’administration centrale, les employés seront également informés individuellement de la reprise de l’activité conformément au planning de chaque structure.

