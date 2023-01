Le groupe Sonatrach a annoncé, hier dans un communiqué, l’admission de 101 candidats lauréats du concours organisé, du 4 au 7 janvier en cours, à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) en Tourisme à Skikda. «Sonatrach informe l’ensemble des participants au concours de sélection, tenu du 4 au 7 janvier 2023, à l’INSFP-Tourisme de Skikda, que la liste des lauréats au concours via l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) de la wilaya a été annoncée et publiée sur sa page Facebook», précise le communiqué. «Sur un total de 1054 candidats ayant participé au concours, 101 ont été retenus dans 117 postes à pourvoir, tandis que 16 autres postes vacants seront proposés lors du prochain recrutement dans la wilaya de Skikda», lit-on dans le communiqué. Le groupe Sonatrach a appelé les candidats retenus à se rapprocher des structures d’affectation selon les listes rendues publiques à l’ANEM pour finaliser le processus d’installation et prendre leurs fonctions. Sonatrach tient à réaffirmer «son engagement à assurer la transparence totale lors des concours de sélection et l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats», a conclu le communiqué.

