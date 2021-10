Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a procédé mercredi à l’installation des nouveaux PDG de l’Entreprise nationale de service aux puits (ENSP) et de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), respectivement MM. Abdallah Khellout et Ammar Brahim Serguine, indiqué un communiqué de ce groupe public. «Le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a installé, mercredi au siège de la Direction générale, M. Abdallah Khellout en sa qualité de P-dg de l’Entreprise nationale de service aux puits (ENSP), en remplacement de Mansour Kerris, et M. Ammar Brahim Serguine comme P-dg de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), en remplacement de M. Abdenacer Haloua», a précisé le communiqué. Ingénieur d’Etat en économie pétrolière, promotion 1983, Abdallah Khellout est aussi titulaire d’un Master en management des affaires. Il a entamé son parcours professionnel à l’ENSP en tant qu’ingénieur en études économiques, chargé du contrôle de la production. Il a ensuite rejoint la division prospection de Sonatrach comme chef de service activités amont, avant d’être désigné en tant que chef de division de l’approvisionnement à la Direction régionale de Hassi R’mel. En 2008, il a rejoint la direction centrale technique pour occuper le poste de sous-directeur des procédés et des technologies. M. Khellout a en outre occupé plusieurs postes, dont directeur de la fabrication et des travaux à l’ENSP en 2012, directeur de l’évaluation de l’efficacité des entreprises relevant la direction des entreprises et des contributions en 2013. De son côté, M. Serguine est titulaire d’un ingéniorat d’Etat en mécanique, promotion 1985, et d’un MBA en management des affaires. Le nouveau P-dg de l’ENTP a une expérience de 34 ans dans le domaine de la prospection. Il a entamé son parcours comme ingénieur en mécanique à In Amenas. Il a ensuite occupé plusieurs postes, dont chef de service Maintenance des équipements de prospection, directeur de l’approvisionnement et de la gestion des stocks et directeur de la maintenance pétrolière. L’une de ses missions consiste à développer la flotte de forage de l’entreprise. M. Serguine est depuis février 2019 conseiller auprès de la direction générale, a conclu le communiqué. n

