Après plusieurs mois de négociations, Sonatrach et Naturgy ont signé, jeudi, un accord relatif aux contrats de vente et d’achat de gaz naturel dans le cas du contrat gazier qui les lie. Il devait être révisé sur certaines clauses dont notamment celles relatives au prix que la compagnie nationale d’hydrocarbures a décidé de réviser en fonction de la nouvelle donne géostratégique qui impacte le marché gazier et tire les prix vers le haut.

Par Feriel Nourine

Et c’est justement sur ce dernier point que butaient les négociations depuis quelque temps. Le groupe énergétique espagnol avait accepté les nouveaux tarifs introduits par Sonatrach dans le contrat révisé, sur une durée de trois années, mais a exigé que la hausse ne dure que deux années.

Menées dans une conjoncture marquée par une crise entre l’Algérie et l’Espagne, provoquée par le ralliement du Premier ministre espagnol à la thèse du Maroc dans la question du Sahara occidental, les négociations entre les deux partenaires se sont retrouvées quasiment au point mort. Ce qui a obligé Sonatrach à faire pression sur Naturgy en rejetant toute concession sur ce dossier à un gouvernement espagnol qui a fait perdre à son pays les faveurs dont il bénéficiait dans les livraisons de gaz par l’Algérie..

La société espagnole semble avoir donc accepté la condition de son fournisseur en gaz, auquel elle est liée par un contrat jusqu’à 2031, comme le laisse interpréter l’accord signé jeudi. En effet «Sonatrach et son partenaire Naturgy ont convenu de réviser les prix des contrats existants de fourniture de gaz à long terme à la lumière de l’évolution du marché, assurant ainsi l’équilibre de leurs contrats sur une base gagnant-gagnant», a expliqué le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, après avoir signé cet accord avec le PDG de Naturgy, Francisco Reynes Massanet, en présence des cadres des deux compagnies.

Cette opération constitue sans doute une bonne nouvelle pour l’Espagne en cette période où la crise du gaz est en train de s’amplifier sous le poids des restrictions russes. Elle rassure les consommateurs et une grande partie de la classe politique espagnole, sachant que les volumes de gaz livrés par l’Algérie sont conséquents et assurent une bonne partie de la consommation espagnole en la matière.

«A travers les contrats qui la lient à Naturgy, Sonatrach a livré durant la dernière décennie plus de 83 milliards de mètres cubes à son client sur le marché espagnol, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité des approvisionnements gaziers de ce marché», a indiqué, à ce propos, le groupe dans un communiqué distribué lors de la cérémonie de signature.

Les deux sociétés ont également convenu de poursuivre leurs discussions sur des sujets d’intérêts communs.

En ce sens, M. Hakkar a qualifié l’accord de «très important» qui va permettre aux deux parties de continuer leurs relations de coopération, soulignant que la relation entre les deux compagnies est «historique».

«On va continuer à travailler ensemble jusqu’à 2031 et, pourquoi pas, au-delà de 2031», a-t-il avancé, laissant transparaître un retour à la normale «commerciale» entre les deux parties nécessaire pour les intérêts qu’elles partagent à travers le gazoduc Medgaz. «Nous sommes partenaires d’une canalisation de transport, le Medgaz, reliant l’Algérie directement à l’Espagne, c’est une relation qu’on doit préserver et c’est le plus important pour nous», a-t-il soutenu.

Pour sa part, le PDG de Naturgy a mis en avant le caractère «historique» des relations entre les deux compagnies, rappelant que l’Algérie constitue le principal fournisseur de gaz pour son pays. Un statut que Sonatrach a repris en septembre après l’avoir cédé aux Etats-Unis depuis janvier dernier.

Selon les données du dernier bulletin statistique Enagás, la consommation de gaz naturel de l’Algérie a atteint 8 931 gigawattheures (GWh) en septembre, soit 25,4 % de l’offre totale. Parmi ceux-ci, 7 962 GWh sont arrivés par tube (Medgaz), tandis que 969 GWh sont arrivés par méthanier (GNL).

Les Etats-Unis étaient le deuxième pays d’origine du gaz consommé en Espagne en septembre dernier, avec 6 012 GWh, 17,1 % du total. Cependant, le géant nord-américain reste de loin le premier fournisseur de gaz naturel du pays jusqu’à présent en 2022, avec un chiffre record de 102 694 GWh, soit 30,5% du total.

A noter que la signature de l’accord entre Sonatrach et Naturgy intervient à la veille de la tenue à Alger, du second Forum d’affaires Algérie-Union européenne sur l’énergie.

Un rendez-vous prévu les 11 et 12 octobre et qui «aura pour objet de promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes dans le secteur de l’énergie et d’engager des partenariats mutuellement bénéfiques à la lumière de la situation énergétique actuelle», indique le ministère de l’Energie dans un communiqué. <