Le Groupe Sonatrach a entamé depuis le 1 septembre en cours l’exploitation de l’oléoduc R-OB1 (entre Msila et Béjaia) après l’achèvement des travaux de réalisation du projet par l’Entreprise nationale de canalisations (ENAC) relevant du groupe, a indiqué mercredi un communiqué de la compagnie.

Selon la même source, R-OB1 a été réalisé dans le cadre de la réhabilitation de l’oléoduc principal OB1 installé en 1959.

Cette opération a concerné 164 km de longueur du pipeline entre la station de pompage SP3 (Msila) et la station d’isolement SP13 à Oued Ghir (Bejaïa).

En préparation de cette opération toutes les dispositions nécessaires ont été prises avec l’association de l’ensemble des parties concernées dans le but d’assurer le bon déroulement de cette opération, précise le communiqué.

Cette opération permettra d’augmenter le volume de l’oléoduc au niveau de sa capacité initiale soit 14 millions de tonnes/an conformément aux normes en vigueur notamment la mise en service et la sécurité.

Ladite opération vise également «la réhabilitation pour répondre au programme de transport de la Sonatrach à moyen et long termes, conclut la même source.

