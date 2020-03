La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et l’Entreprise ENI Algeria Production B.V ont signé lundi un accord gaz relatif au contrat d’association portant sur la commercialisation du gaz sec issu du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.

Cet accord Gaz porte sur «la commercialisation par Sonatrach pour le compte des parties précitées, des quantités de gaz sec issus du périmètre Zemoul El Kbar (Gaz excédentaire bloc 403), situé dans la Wilaya de Ouargla et ce dans le cadre du contrat d’Association entre Sonatrach et Eni Algéria», précise la même source.

Ce gaz excédentaire sera acheminé à travers le gazoduc reliant les installations des blocs 403 et 405b, permettant son traitement au niveau des installations gazières de Menzel Ledjmet (MLE), a ajouté le communiqué de la compagnie nationale.

La production annuelle de gaz commercialisée est d’environ 500 millions de m3 et cela jusqu’à l’année 2042, a fait savoir Sonatrach.

Sonatrach avait annoncé récemment la réalisation en partenariat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaâ Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est (MLE dans le Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla).

