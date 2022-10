Le groupe Sonatrach compte lancer deux projets pilotes de production d’hydrogène vert au sud du pays en 2023 et 2024, a-t-on appris de son représentant au Salon ERA, Mohamed Boutouchent, cadre supérieur à la Direction centrale des ressources nouvelles. «Ces projets pilotes auront pour objectif principal le développement d’une expertise et la maîtrise technologique sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’hydrogène vert depuis la production, le stockage, le transport, jusqu’aux applications», a expliqué ce responsable, dans une déclaration à l’APS, en marge du Salon des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA), qui prend fin mercredi au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran. «L’hydrogène vert connaît ces dernières années un engouement certain au niveau mondial», a relevé M. Boutouchent, ajoutant que Sonatrach, avec ces projets pilotes, vise à tester les différentes technologies d’électrolyseurs, de stockage, et de transport. Chacun des deux projets pilotes apportera un apprentissage spécifique et les deux ont été conçus de manière complémentaire, a-t-il encore expliqué. «La maitrise de la chaine hydrogène, de la production jusqu’au transport permettra à Sonatrach d’envisager un projet de production d’hydrogène vert à moyen terme», a-t-il précisé. Le groupe Sonatrach est engagé dans la transition énergétique en diversifiant ses sources d’énergie, en réduisant son empreinte carbone dans ses principales activités et aussi à travers la réalisation de projets d’énergies renouvelables, rappelle-t-on.

