Le Groupe pétrolier «Sonatrach» a signé lundi une convention avec la Commune de Loutaya (Biskra) portant réalisation d’un stade de proximité dans la région d’Omar Idriss, en vue de renforcer les structures publiques dédiées à la catégorie des jeunes dans cette commune, a indiqué un communiqué du groupe. Ledit projet fait partie des projets d’investissements sociaux «importants» dans lesquels s’est lancé le groupe afin d’assurer le développement les zones enclavées, et renforcer son rôle pivot dans la mise en œuvre de ses engagements sociaux en tant qu’entreprise citoyenne, précise le communiqué. Dans le prolongement du programme d’investissement social de Sonatrach, plusieurs conventions avaient déjà été signées dans les wilayas de M’sila et Ouled Djellal, rappelle la même source. La wilaya d’Ouled Djellal a, quant à elle, bénéficié de ce programme d’investissement, où une convention a été signée dimanche pour le financement du projet d’acquisition et d’installation de plaques photovoltaïques à usage individuel, ainsi que le raccordement des forages à l’énergie solaire. Et au niveau du siège de la wilaya de M’sila, trois conventions ont été conclues, samedi, avec les présidents des assemblées populaires communales (P/APC) de Ouanougha, Ain Lahdjel et Medjedel, rappelle le groupe. La première convention concernant la commune d’Ain Lahdjel prévoit l’attribution d’une enveloppe financière pour le réaménagement d’une salle des soins dans la région d’Ouled Souaib, et la rénovation de l’école primaire «Maamari El-Karfali», tandis que la deuxième (Medjedel) a porté sur le financement d’un projet lié à la réalisation et l’équipement d’une classe pédagogique, ainsi qu’à l’aménagement des aires de jeux au niveau de l’école primaire «Chahid Yazid Mohamed». Concernant la troisième convention (Ouanougha), elle prévoit le financement du projet de raccordement de la région El-Koudia au réseau électrique, conclut le communiqué. (APS)

