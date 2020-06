La compagnie pétrolière nationale fait face à de sérieuses menaces sur ses parts de marché en Europe, notamment du gaz de schiste américain et du GNL qatari et des nouveaux producteurs de gaz en Afrique, tels que le Mozambique. Le ministre de l’Energie vient d’évoquer cette situation en marge des séances orales, tenues jeudi dernier au Sénat, en indiquant que la compagnie pétrolière travaille actuellement à l’adaptation de sa stratégie gazière pour faire face aux exigences de la concurrence croissante sur le marché. «Sonatrach adapte sa stratégie commerciale au regard des situations survenues sur le marché. Plusieurs pays injectent de grandes quantités de gaz avec le développement de la production du gaz de schiste et du gaz naturel liquéfié».

Face à ces dangereuses menaces sur les revenus gaziers de l’Algérie, Sonatrach dispose d’un atout non négligeable à même de la maintenir comme l’un des premiers fournisseurs de gaz de l’Europe : les trois gazoducs, Medgaz et GME vers l’Espagne et le Transmed vers l’Italie d’une capacité totale d’environ 53 milliards de mètres cubes/an. «L’Algérie demeurera le fournisseur préféré des pays européens notamment grâce aux pipelines garantissant le raccordement direct aux Européens», a-t-il assuré. Autrement dit, l’exportation de gaz naturel vers l’Europe par pipelines est privilégiée au détriment du gaz naturel liquéfié. Ce qui veut dire que l’essentiel de nos exportations de gaz passeront à court et moyen termes par pipes : une trentaine de milliards de mètres cubes, annuellement, actuellement contre 15 à 18 milliards de mètres cubes/an pour le GNL. Il faut signaler que les exportations de gaz de l’Algérie ont chuté de plus de 60 milliards de milliards de mètres/cubes an avant 2010 à plus de 50 milliards de mètres cubes/an ces dernières années.

Ces ventes ont souffert de la chute de la production de gaz depuis 2010 et de la baisse de la demande sur le gaz algérien. L’un des indicateurs de cette chute sont les ventes de gaz naturel à l’Italie, le gazoduc Transmed vers ce pays n’était rempli qu’à moitié ces dernières années. Sonatrach table ainsi sur la compétitivité du gaz naturel algérien par rapport au GNL pour maintenir ses parts de marchés. «Au-delà du fait que ces pipelines constituent une partie de la stratégie à court terme de Sonatrach, il est impératif d’exploiter cette particularité dont plusieurs pays ne disposent pas, et ce, en vue de la perspective de la transition énergétique à laquelle aspire le pays. Nous exportons de grandes quantités vers l’Europe et nous avons des partenariats fructueux, tout en oeuvrant à préserver nos clients et à négocier avec eux selon le principe de l’intérêt commun», a-t-il ajouté.

Il faut savoir que Sonatrach a, dans ce sens, renouvelé ces contrats de vente de gaz naturel avec Eni, Enel, Edison pour la partie italienne (gazoduc Transmed), et Naturrgy pour le gazoduc GME pour une durée de 8 à 10 ans. Mais il ne faut pas occulter que ces quantités renouvelées en termes de vente de gaz naturel sont en baisse par rapport aux volumes contractés dans certains contrats antérieurs avec les mêmes clients. Les ventes à l’Italie particulièrement sont en baisse. Sonatrach table notamment sur une croissance de ses exportations de gaz naturel vers l’Espagne. Elle a entre les mains deux atouts : l’extension des capacités du Medgaz portées de 8 à 10 milliards de mètres cubes/an dans la perspective d’une hausse de la demande espagnole sur le gaz algérien et l’augmentation de la part de Sonatrach dans la société chargée de l’exploitation du Medgaz portée à 51%.



Participation majoritaire dans le Medgaz, une carte en mains pour accroître les exportations

Mais ce qu’il ne faut pas oublier dans ce dossier, c’est ce risque de perte du marché asiatique. Un spécialiste de l’énergie est catégorique : «L’Algérie a perdu le marché asiatique avec la montée en puissance du GNL australien, russe et qatari, de sérieux concurrents au GNL algérien. En tout cas, l’Algérie perd dans cette affaire une partie de sa flexibilité dans ses ventes gazières assurées par le GNL. Le même spécialiste remarque que la stratégie gazière de la première décennie 2000 était orientée vers un développement du GNL afin de placer de nouvelles quantités de gaz sur le marché asiatique, d’où l’acquisition d’une flotte importante de méthaniers. Aujourd’hui, les principaux débouchés pour le GNL algérien restent les marchés français et turcs. Désormais, l’Algérie fait face à la réalité de la nécessité de préserver ses marchés en Europe via essentiellement le gaz naturel face à la menace plus sérieuse de concurrents américains, qataris ou africains. Mais pourquoi Sonatrach n’a pas développé de nouveaux trains de liquéfaction depuis 2010 pour développer ses exportations de gaz ? Pour le premier spécialiste, la perte du marché asiatique en est la raison. Un spécialiste de la commercialisation du gaz, lui, l’impute à la baisse de production de gaz ces dernières années encouragée par le déclin des vieux gisements, notamment de Hassi R’Mel, ainsi qu’à la croissance importante de la demande sur le gaz sur le marché domestique. A une échéance plus lointaine, c’est-à-dire vers 2025-2030, le ministre de l’Energie l’a évoqué : Sonatrach table sur la valorisation de son gaz, c’est-à-dire vers la transformation de ce gaz, sur la pétrochimie qui permettra d’obtenir un prix à l’international 10 fois supérieur au prix du gaz naturel vendu sous forme brute. Au-delà, la perspective de devenir une compagnie énergéticienne est sur la table avec une implication dans la transition énergétique à travers son orientation, en particulier, vers le développement des énergies renouvelables. <

