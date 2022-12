Deux cent soixante-treize candidats ont été retenus dans le cadre du concours organisé par le Groupe Sonatrach à la wilaya de Laghouat pour pourvoir à 293 postes dans différentes spécialités, a annoncé samedi la compagnie pétrolière dans un communiqué. «Dans le cadre du concours organisé par Sonatrach pour le recrutement de 293 employés dans les différentes spécialités, ayant eu lieu les 11 et 12 novembre dernier au niveau de l’université de Laghouat et poursuivi jusqu’au 14 du même mois pour les spécialités techniques telle que la maintenance des différents types d’engins, le Groupe porte à la connaissance de l’opinion publique que 273 candidats ont été retenus, en attendant l’annonce de la liste par l’ANEM selon la réglementation en vigueur», a précisé Sonatrach dans son communiqué. L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a adressé des convocations à 2.327 candidats pour 293 postes à pourvoir dans les structures du groupe à Laghouat, li-t-on dans le communiqué qui ajoute que 1.929 candidats avaient participé à ce concours soit un taux de 83%. La surveillance a été assurée par une commission de la wilaya composée de différents secteurs en tête desquels le directeur de l’emploi à la wilaya de Laghouat et la directrice de l’ANEM locale. Les vingt (20) postes d’emploi vacants feront l’objet d’une offre d’emploi en 2023, et ce, selon les besoins du Groupe dans la wilaya de Laghouat. n

