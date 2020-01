Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) est d’ores et déjà à l’heure des élections législatives anticipées, devant se dérouler avant la fin de l’année en cours, dans le sillage des réformes institutionnelles du Président de la République.

S’exprimant hier à l’occasion d’une réunion du conseil consultatif du parti, son président, Abderezak Makri, a pris cette échéance comme baromètre des intentions du pouvoir quant à l’engagement d’une véritable réforme. « Ce sont les élections législatives anticipées à engager après dissolution de l’actuelle Assemblée qui nous renseigneront sur les chances de succès des réformes », a-t-il déclaré à cette occasion.

Plaidant pour une compétition des idées et des programmes politiques pour cette élection, Makri est catégorique : « Si l’échéance législative ne réussit pas, tout le scénario sera un échec tandis qu’une élection législative réussie prouverait les bonnes intentions des autorités».

Qu’insinue-t-il à travers de tels jugements ? Le moins qu’on puisse dire est que son parti s’est fixé comme dessein politique à court terme une présence forte sur le terrain électoral en cas de législatives anticipées, comme l’a évoqué le chef de l’Etat selon les déclarations du leader de Jil Jadid Djilali Soufiane. L’ambition affichée, également, c’est de s’affirmer comme une formation majeure de l’échiquier politique et de remporter un nombre important de sièges dans le futur Parlement.

D’autant plus qu’il a mis à profit la tribune du Conseil consultatif pour solder ses comptes avec l’ensemble des courants politiques. C’est ainsi qu’il a lancé des attaques contre les formations politiques qui montent comme il a fustigé les partis notoires du paysage politique en reprochant aux uns « leurs limites géographiques » et en faisant preuve de gêne devant l’émergence de nouveaux partis, à l’image du mouvement El Bina, transfuge du MSP, et dont le chef a été accrédité de score-surprise à l’occasion de la présidentielle du 12 décembre, arrivant juste derrière le candidat vainqueur.

Makri a fait part, par la même occasion, de sa hantise de voir se « reproduire les anciennes méthodes dans la création de nouveaux partis politiques ». Par ailleurs, dans sa longue intervention, le leader du MSP a donné la part belle au mouvement populaire dont il n’a pas cessé de louer les mérites et les acquis mettant en évidence « la relégation des considérations ethniques et identitaires », soutenant que « le peuple algérien est dans la rue depuis presque une année pour se réapproprier sa citoyenneté ».

Sur l’activisme diplomatique de l’Algérie sur le dossier libyen, le président du MSP a exprimé son soutien et l’adhésion de son parti aux efforts algériens et l’approche privilégiée dans la quête d’une solution politique à la crise en Libye, saluant « fortement » la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan, en Algérie annoncée pour le début de la semaine.

« Nous encourageons le choix de l’Algérie dans son rapprochement avec des pays comme la Chine, l’Iran, la Turquie et la Russie. C’est un axe international qui convient pour l’Algérie pour faire face aux défis internationaux et ses propres enjeux économiques », a déclaré M. Makri.

