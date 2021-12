Une inspiration qui a l’effet de loupe sur un talent duquel on aurait pu passer à côté, qu’on a failli louper. Ce but inscrit par Youcef Belaïli à la 102e minute du match Maroc – Algérie restera indélébile. C’est aussi une séquence qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’Algérien a su monnayer son talent sur la toile comme pour dire au monde que son génie est voué à dépasser les frontières pour achever sa parabole en terre de gloire.

Par Mohamed Touileb

Quel scud ! Encore une fois, l’éclair est venu de lui. Lucidité, vista, précision et beaucoup de maestria dans l’exécution, Youcef Belaïli a célébré avec une gestuelle qui renvoie à la folie. Nous on préfère -encore une fois- parler de génie.

«J’ai reçu la balle, j’ai contrôlé puis jeté un œil et j’ai vu que le gardien était avancé. J’ai décidé de frapper», c’est avec ces mots que le numéro 10 de la sélection A’ a raconté ce but au micro de BeIN Sports. Une description «banale» pour une réalisation géniale. En effet, ce n’est pas un geste réalisé en début de partie ou après une heure de jeu. Ce «golazo» est intervenu alors qu’on venait de passer la 100e minute de jeu. Les facultés d’un sportif ne sont clairement pas les mêmes après avoir avalé une bonne dizaine de kilomètres.



Habits de lumière

Peu importe, l’enfant d’Oran peut faire abstraction à tous ces éléments. Que ce soit sur l’aile ou en faux neuf, sa maîtrise est réelle. Amortie de poitrine, un sens de l’espace et un ballon repris avec un équilibre parfait pour l’envoyer au fond de la cage de Zniti. Le keeper des «Lions de l’Atlas» a manqué de concentration l’espace d’un instant. Une faille qui n’a pas échappé à l’Algérien. Le sociétaire du Qatar SC a sorti le missile balistique de son arsenal technique pour atteindre la cible à distance.

Du côté opposé, Raïs M’Bolhi avait balancé un long ballon duquel l’ex-usmiste avait profité pour faire mouche. «J’ai fait une passe décisive pour Youcef ? Je n’avais pas fait attention, j’étais concentré sur son action à lui. Il est fou, on sait tous ce dont il est capable. El hamdouillah, et Ma cha Allah!» Certes, les Marocains ont pu recoller au score par la suite. Mais Belaïli, qui se chargera aussi de transformer son tir au but, avait déjà marqué ce derby passionnant de son empreinte. Il aura donné plus d’anthologie à cette qualification en se montrant décisif dans cet important rendez-vous. Certes, lors de ces deux premiers matchs, il n’a pas été brillant. Néanmoins, samedi soir, Youcef a fait du Belaïli pour qu’«El-Khadra» reste en lice dans sa quête de la couronne arabe pour la première fois dans son histoire.