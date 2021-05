Cette saison, Riyad Mahrez a donné l’air d’être complètement épanoui pour sa troisième année à Manchester City. Arrivé en juillet 2018 contre un chèque de 68 millions d’euros, l’Algérien avait signé pour 5 ans. La collaboration arrivera à échéance en juin 2023. Toutefois, l’envie de rester chez les Citizens plus longtemps a été manifestée par l’Algérien. Ce dernier attend une offre de prolongation avec une très probable revalorisation salariale à la clé.

Par Mohamed Touileb

Le capitaine de l’équipe nationale a été on ne peut plus clair quant à ses plans futurs en club. Interrogé récemment dans une interview accordée à RMC Sport sur l’éventualité de signer un jour à l’Olympique Marseille, qui l’avait recalé avant qu’il signe à Leicester City, le Fennec a dit que « finir ma carrière à l’OM ? Non franchement, ce n’est pas quelque chose que je me dis. » Par ailleurs, il a reconnu se sentir « très bien en Angleterre, j’ai vraiment envie de finir ma carrière ici, qui plus est à City. Ce n’est pas quelque chose que j’envisage.» La Premier League reste donc le domaine d’exercice privilégié du Champion d’Afrique. Surtout qu’il a connu les moments les plus marquants de sa carrière. En Angleterre, il a signé une accession avec Leicester City à la fin de la séquence 2013-2014 avant de signer un sacre improbable avec les « Foxes » lors de l’exercice 2015-2016 avec, à la clé, le titre du meilleur joueur du championnat anglais.



Hausse salariale à venir

Par la suite, il a pu signer chez les « Skyblues ». A l’époque, il était le transfert le plus cher dans l’histoire du club. Deux premières années contrastées. Le natif de Sarcelles a alterné entre le banc et le pré sans s’imposer comme un indéboulonnable dans un effectif pléthorique et ultra-concurrentiel. « Riyad a toujours été à un bon niveau, peut-être qu’au début il ne jouait pas beaucoup parce que nous avions une structure mais petit à petit il a gagné sa place.

Dernièrement, il a très bien joué, j’espère qu’il pourra maintenir ce niveau la saison prochaine », a résumé son entraîneur Pep Guardiola. Le technicien espagnol sait que si son équipe a pu atteindre la première finale de Ligue des Champions depuis la création du club, c’est en grande partie grâce à l’ancien Havrais qui a pesé lors des matchs à élimination directe. Avec 4 buts et 2 passes décisives sur les 5 derniers matchs, l’ailier a joué un rôle crucial pour emmener les Anglais en finale de C1. Forcément, cela attire la lumière et l’intérêt des prétendants pour tenter de l’enrôler.

Face à cela, la direction des Mancuniens devrait lui proposer d’ajouter des années à son bail. Sachant qu’il émarge à près de 12 millions d’euros annuels, il n’est pas évident d’avoir des émoluments pareils ailleurs.

Cependant, si jamais le Vert brille en finale, cela pourrait augmenter plus sa cote et pousser son employeur à le revaloriser pour en faire l’un des joueurs les mieux payés du club.