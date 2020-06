Cela peut sembler inouï, mais pour Faouzi Ghoulam, une arrivée du côté du Paris Saint-Germain pourrait se faire dans un avenir prochain. En tout cas, c’est là où les rumeurs de transferts l’envoient. Problème : il faudra passer la visite médicale avec succès. Pas évident avec un genou martyrisé.

Le Naples SSC ne compterait plus sur lui. Il envisagerait même de résilier son contrat à l’amiable afin de faire quelques économies sachant qu’il touche 3 millions d’euros annuels. Depuis sa double blessure au genou, les soucis physiques se sont enchaînés pour le latéral gauche. Il a clairement de la peine à retrouver son niveau d’avant.

Le 6 octobre 2019, l’Algérien a fait sa 5e et dernière apparition avec les Napolitains en série A. Après, il s’est reblessé. L’ex-sociétaire de Saint-Etienne (France) aura été titulaire à 3 reprises. C’était sous la coupe de Carlo Ancelotti qui a été licencié le 10 décembre écoulé après une entame de saison catastrophique. Les mauvais résultats des Napolitains n’ont pas trop arrangé la posture de celui compte 35 sélections avec l’EN.



Hors des plans

L’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc n’a pas changé la donne puisque Ghoulam n’a, apparemment, jamais figuré dans ses plans. C’est pourquoi il avait signifié à sa direction qu’il ne comptait pas pour lui. D’ailleurs, le Dz pouvait bouger dès le mercato d’hiver dernier. Son nom avvait circulé à Watford (Premier League) et l’Olympique Marseille avant que cela ne devienne concret.

Cette fois, c’est le Paris Saint-Germain qui est dans le coup pour le Fennec, qui n’a pas voulu faire la dernière CAN-2019 afin d’essayer de se remettre d’aplomb. Conséquence : il a raté un titre de champion d’Afrique. Un épisode n’était pas vraiment été apprécié par les Algériens ainsi que le sélectionneur Djamel Belmadi. Même s’il assure ne garder aucune rancœur pour le défenseur qui n’est pas « blacklisté ». Pour l’instant, on n’a pas pu confirmer cela parce que l’ancien stéphanois n’a pas affiché le niveau requis pour avoir des chances d’être rappeler en équipe nationale. En plus, le poste sur le flanc gauche de la défense est remarquablement occupé par Ramy Bensebaïni qui s’est bien acquitté de la tâche lors de la CAN. D’ailleurs, il continue à progresser en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach.



Il coûterait entre 10 et 15 millions d’euros

En tout cas, à 29 ans, Ghoulam n’a plus beaucoup de temps à passer au plus haut niveau. Le PSG serait une porte pour essayer de retrouver de sa verve avec un team qui joue les premiers rôles sur le plan national et dispute la Ligue des Champions. Le Directeur sportif Leonardo cherche une doublure pour Bernat et Jorge Mendes, qui entretient une bonne relation avec le brésilien dans le domaine managérial, se serait montré disposé à transférer le « Guerrier du Sahara ».

L’indemnité de la transaction sera comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Sachant qu’il lui reste une année de contrat, sa direction n’hésiterait pas à le céder pour qu’il ne parte pas gratuitement. Et s’il ne trouve pas un point de chute cet été, il se pourrait que les Gli Azzurri actent la résiliation à l’amiable. Mais bon, le foot est plein de rebondissements.

D’autant plus que la presse italienne a révélé que le break du coronavirus a permis à Faouzi de retrouver ses capacités et ça se voyait à l’entraînement. Cela reste à confirmer. n