Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, prendra part aujourd’hui mercredi à Niamey, à la réunion du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) préparatoire au Sommet extraordinaire sur l’industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère. A cette occasion, les ministres des Etats membres de l’UA examineront les rapports thématiques et les projets de décisions qui seront soumis pour adoption au Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA que la capitale du Niger accueillera le 25 novembre, a précisé le communiqué. «L’objectif étant de renouveler l’engagement collectif des dirigeants africains en faveur de la transformation structurelle, de la diversification économique et de l’accélération du processus d’opérationnalisation de la ZLECAf, dans le cadre d’une approche intégrée tendant à promouvoir la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063», a-t-on expliqué. «Intervenant dans un contexte international marqué par des crises et des tensions géopolitiques croissantes, cette échéance continentale revêt une importance particulière pour l’Algérie dont l’engagement panafricaniste est constant», a souligné la même source. A cet égard, M. Lamamra saisira l’occasion de la réunion du Conseil exécutif de l’UA pour «mettre en exergue les progrès réalisés par l’Algérie sur la voie du développement de son économie et de la diversification de ses exportations hors hydrocarbures, tout en plaidant pour le renforcement de l’action africaine commune afin de mettre l’Afrique à l’abri des tensions internationales récurrentes et de la prémunir du climat de polarisation qui en résulte», a ajouté le texte. Le chef de la diplomatie algérienne prévoit également de s’entretenir avec nombre de ses homologues africains «dans le cadre de la tradition de consultation et de coordination» sur les questions d’actualité aux niveaux international et continental, a conclu la même source.

