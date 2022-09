A un mois de l’ouverture du 31e Sommet arabe, prévu les 1 et 2 novembre prochain à Alger, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a confirmé sa présence en tant qu’invité d’honneur de la rencontre.

Par Nadir Kadi

Le premier responsable de l’organisation onusienne, officiellement invité par le Président Abdelmadjid Tebboune, a en effet précisé, lundi, selon l’APS, qu’il exprimait sa «profonde reconnaissance à Monsieur le Président acceptant son invitation à assister aux travaux de cette échéance qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération».

Confirmation de la participation du Secrétaire général de l’ONU qui fait, également, suite à une «séance de travail» ayant réuni Antonio Guterres et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, lors de la 77e Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU), tenue à New York. Les deux hommes, selon un compte-rendu de l’APS, avaient en ce sens passé en revue certaines questions qui pourraient êtres discutées lors du prochain Sommet de la Ligue arabe ; l’agence de presse, précisant en ce sens que «les relations de coopération entre l’Algérie et l’ONU» ont été abordées, mais aussi les «derniers développements internationaux et régionaux», notamment les efforts consentis par l’Algérie pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, au Mali et dans la région sahélo-saharienne, en plus des «perspectives de parachèvement» du processus de décolonisation du Sahara Occidental ou encore de l’action de la diplomatie algérienne en vue de «consolider» l’unité nationale palestinienne et la reprise du processus de paix au Moyen-Orient à travers la relance de l’initiative arabe de paix.

Et ce dernier dossier, pourrait en effet enregistrer de notables avancés lors de la réunion d’Alger, le journal Al-Quds Al-Arabi révélait, le 19 septembre dernier, qu’une délégation du mouvement palestinien Hamas avait été conviée à Alger dans le cadre d’une médiation de la diplomatie algérienne en vue d’une «réconciliation» avec le Fatah.

En ce sens, et au-delàs des déclarations diplomatiques du Secrétaire général de l’ONU, saluant lundi, selon la même source, l’apport «exceptionnel de l’Algérie à l’ONU et à la diplomatie mondiale multilatérale, au service des objectifs de paix et de stabilité et pour le règlement des conflits par des voies pacifiques et la promotion des relations amicales entre les pays». Il est en effet à souligner que la diplomatie algérienne, et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre Ramtane Lamamra, ont multiplié les efforts et les déplacements tout au long des dernières semaines dans les capitales arabes. L’APS, notant lundi, que plusieurs dirigeants avaient déjà confirmé leur présence, et notamment le Président palestinien Mahmoud Abbas, en réaffirmant «sa détermination à participer au Sommet et à concourir à la réussite de ses travaux à travers la réalisation de conclusions qualitatives».

Le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi, l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, l’Emir de l’Etat du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani ou encore le président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, et le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani ont également confirmé la présence de leur pays lors du prochain Sommet d’Alger. <