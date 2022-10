Les discussions de différentes factions palestiniennes pour un accord de réconciliation avant l’ouverture du sommet de la Ligue arabe, les 1er et 2 novembre prochains dans la capitale algérienne, ont débuté hier à Alger.

Par Halim Midouni

Ce tour de table qui concerne douze factions, en plus du Hamas et du Djihad, a débuté hier après-midi, selon des sources palestiniennes. Il est le premier d’une série de «sessions» dont l’issue souhaitée est d’épuiser tous les points contentieux. L’ensemble est décisif à double titre.

Le premier, pour les Palestiniens, est d’unifier enfin leurs rangs pour constituer un gouvernement suffisamment crédible pour défendre leur droit à un Etat souverain crédible dans les frontières héritées de 1967, selon les déclarations des différents leaders.

Le deuxième, pour l’Algérie qui est à l’initiative de ce projet de réconciliation interpalestinien, est d’assurer le succès de ce qui semble être le seul dossier qui bénéficie réellement d’un quasi consensus auprès des Etats membres de la Ligue : le soutien des Palestiniens à se doter d’un nouvel exécutif leur permettant de mieux défendre leur droit et leurs intérêts en perspective d’une relance du processus de négociation avec Israël. L’enjeu, pour la partie algérienne, est de réaliser une prouesse diplomatique à la mesure de celle de la proclamation de la création de l’Etat palestinien à Alger en 1988 ; pour le «seul intérêt des Palestiniens», avait déclaré il y a quelques mois le chef de l’Etat, M. Tebboune.

En janvier dernier, il avait déjà reçu discrètement, outre des représentants d’autres factions palestiniennes, le chef de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le 5 juillet dernier, le président de la République avait, de nouveau, réussi à réunir Abbas et Haniyeh, qui représentent les poids lourds des forces politiques palestiniennes, dans le cadre des efforts de rapprochement menés par la diplomatie algérienne.

Alors que ces efforts étaient accomplis par l’Algérie selon le principe prudent des discussions séparées, la session de discussions qui a débuté hier à Alger se poursuivra selon le même format en attendant un niveau d’accord permettant de rassembler autour de la même table l’ensemble des protagonistes. Ceux-ci passeront au dialogue direct en cas de succès des discussions.

Cette session, selon des sources palestiniennes, a concerné la présentation par le médiateur algérien du document élaboré durant les derniers mois de discussion avec les différentes factions palestiniennes pour dégager la vision la plus consensuelle possible de la réconciliation entre ces différents groupes profondément divisés.

La délégation du Fatah est dirigée par un membre de son comité central, Azzam al-Ahmad, et la délégation du mouvement Hamas, est conduite par le chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh.

Pour mémoire, le Hamas veut des élections avant de constituer un gouvernement d’union nationale. Pour le Fatah, c’est l’inverse qui est à privilégier. Le mouvement à la tête de l’Autorité palestinienne veut proposer la formation d’un gouvernement d’union nationale qui mettrait fin à la division interne en unifiant les institutions de l’Autorité nationale, avant de procéder à des élections législatives et présidentielles et à un Conseil national. Quelle chance ont les frères ennemis palestiniens à se réconcilier ? Le Fatah et le Hamas ont déclaré se rendre à Alger avec un esprit et un cœur ouverts. C’est ce que veut l’Algérie dont tous les Envoyés spéciaux ont remis toutes les lettres d’invitation officielles aux dirigeants arabes. Derniers invités en date, le Président de la République fédérale des Comores, M. Azali Assoumani, et le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderahman Al-Assoumi, qui a affirmé que le Sommet arabe d’Alger, revêt «une importance exceptionnelle». <