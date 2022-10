Les travaux de la 31e réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoires au Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet prévu les 1er et 2 novembre, ont débuté samedi après-midi à Alger. Les chefs de la diplomatie des pays des membres de la Ligue doivent examiner et adopter les projets de décisions prises , avant la tenue, aujourd’hui, d’une séance consultative. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a pris la Présidence de la session, succédant au ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, dont le pays présidait la 30e session du Sommet arabe.

Par Selma Allane

Dans son allocution à l’ouverture des travaux, M. Jerandi a salué les efforts résolus consentis par l’Algérie pour préparer le 31e Sommet arabe et réunir toutes les conditions garantissant le succès de cette importante échéance. «Nous nous réunissons aujourd’hui, les regards du monde arabe et de la communauté internationale tournés vers le Sommet et les approches qu’il proposera pour sortir des crises, désormais chroniques, définir la position des pays arabes à l’égard des mutations survenant à l’échelle mondiale, ainsi que le rôle de notre organisation face aux alliances qui se forment dans un monde nouveau. Un monde en cours de construction sur les décombres d’un autre, imposant de nouveaux défis», a ajouté M. Jerandi. Il a rappelé les actions entreprises par son pays lors de la présidence de la 30e session du Sommet «dans un contexte international sans précédent imposé par la pandémie du Covid-19, et à la lumière de la révision, à l’échelle mondiale, des priorités dictées par la crise ukrainienne, avec un haut sens de responsabilité et autant d’engagement constant en faveur des causes justes». Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé que l’Algérie fondait de grands espoirs sur la contribution de tout un chacun lors du Sommet arabe pour amorcer un nouveau départ à l’action arabe commune suivant une approche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences de l’heure. Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire au Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet, M. Lamamra a évoqué dans son intervention la crise en Ukraine et ses dimensions sécuritaires, politiques et économiques, soulignant que cette crise a «engendré une situation annonciatrice de répercussions majeures sur le système international, y compris dans la région arabe». «Ces situations exceptionnelles risquent d’aggraver les défis communs auxquels fait face la région arabe», a-t-il fait observer. M. Lamamra a appelé, face à ces développements, à l’impératif de «multiplier les efforts en agissant dans le cadre d’un groupe cohérent et unifié tenant en ligne de compte le principe de l’unité du destin et les valeurs et engagements soutendus, tout en œuvrant à valoriser les constantes de son intégration et de sa renaissance en tant que Nation». «Nous fondons beaucoup d’espoirs sur la contribution de tout un chacun lors du Sommet d’Alger pour amorcer un nouveau départ à l’action arabe commune suivant une démarche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences du présent, et nous permettre, collectivement, d’esquisser les contours d’un avenir meilleur pour nos peuples et nos pays», a souligné M. Lamamra. Les développements dans le monde, aussi complexes soient-ils, «ne doivent pas détourner notre attention des préoccupations de notre nation arabe», a-t-il insisté, citant en particulier, «la cause palestinienne, qui traverse aujourd’hui une de ses plus difficiles étapes, une phase marquée par un processus politique à l’arrêt, et un occupant qui persiste dans sa politique du fait accompli». Et d’ajouter: «la situation difficile par laquelle passent nos frères en Libye, en Syrie, au Yémen, en Somalie, au Soudan mais également au Liban, nous interpelle plus que jamais en vue de rattraper les efforts manqués».

De son côté, le président du Parlement arabe, Adel BenAberrahman Al-Assoumi s’est dit pleinement confiant de la capacité de l’Algérie d’assurer la réussite du Sommet .Dans un entretien accordé à l’APS, M. Al-Assoumi a déclaré que l’aspiration générale est que «le Sommet arabe puisse réaliser une avancée significative (…) concernant l’ensemble des questions régionales, avec à leur tête la question centralede la Palestine et les voies et moyens d’appuyer les droits légitimes du peuple palestinien». Evoquant la signature par les factions palestiniennes de la «Déclaration d’Alger» pour réaliser la réconciliation nationale, M. Al-Assoumi a qualifié cette démarche de «grand exploit», ajoutant: «nous tenons à saluer la signature par les factions palestiniennes de la «Déclaration d’Alger» et à affirmer «l’importance de cette démarche à même de rétablir l’unité nationale et de réorganiser les affaires internes palestiniennes». Il a également appelé toutes les factions à aller de l’avant dans l’application des clauses convenues. n