Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït, qui a achevé hier sa visite en Algérie, a affirmé mardi que «le sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022 sera un succès», ajoutant qu’il existait une grande convergence sur la plupart des questions posées sur la scène arabe. Au terme de sa visite au Centre international de conférences (CIC) et à l’hôtel Sheraton, M. Aboul Gheït a souligné que les préparatifs pour le sommet se déroulaient dans de bonnes conditions conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, «ce qui confirme que ce sommet sera un succès», relevant «la grande convergence enregistrée autour de la plupart des questions soulevées sur la scène arabe». Il a annoncé la tenue prochaine de réunions ministérielles et d’autres rencontres de concertation sur l’ensemble des dossiers à soulever au sommet, dont une rencontre de concertation à Beyrouth prévue le 2 juillet. Quant à sa rencontre avec le Président Tebboune, M. Aboul Gheït a précisé que cette rencontre était «très positive marquée par un débat très riche et extrêmement bénéfique». Le SG de la Ligue arabe a exprimé son souhait de «voir les efforts de l’Algérie, gouvernement et peuple, couronnés de succès dans l’exécution de cette mission que l’Etat algérien mènera avec succès, lui qui a déjà abrité des sommets similaires». Le SG de la Ligue arabe a visité, en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, plusieurs structures et services qui abriteront les travaux du sommet.

