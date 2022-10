Mohammed ben Salmane dit «MBS» par les médias internationaux ne se rendra pas au sommet de la Ligue arabe prévu en novembre à Alger sur les recommandations de médecins qui lui ont déconseillé de voyager, a annoncé samedi la présidence de la République à l’issue d’un entretien téléphonique qu’a eu le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avec le prince héritier saoudien.

Par Salim Benour

Selon Ali Shihabi, un analyste saoudien proche du gouvernement, le prince héritier souffre d’une affection à l’oreille qui «rend les vols de longue distance difficiles». «La pression dans l’avion peut provoquer un bouchon dans l’oreille durant des semaines», a-t-il affirmé sur Twitter. «Cela explique pourquoi il change parfois ses plans de voyage à la dernière minute. Rien de majeur !», a-t-il ajouté, confirmant l’explication donnée par les services de la communication de la présidence de la République aux raisons de l’absence de «MBS». Cette absence pour «raison de santé», selon la présidence algérienne, a suscité des commentaires d’inquiétude sur le succès du sommet prévu les 1er et 2 novembre prochain dans notre pays. Il s’agit de réactions qui ne cadrent pas avec l’enjeu et l’importance de l’évènement, relève-t-on dans les milieux diplomatiques arabes. Ainsi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré hier à une agence de presse d’un pays du Golfe que le prochain sommet de la Ligue arabe en Algérie était d’une «importance particulière», car il intervient après une longue pause et sera l’occasion de «restaurer le rythme et la périodicité des sommets arabes, et de donner aux dirigeants arabes l’occasion de se concerter et de renforcer leurs rangs pour une action arabe commune». Le ministre égyptien a également évoqué les «défis internationaux auxquels est confrontée la nation arabe», soulignant la nécessité «d’y faire face et de les affronter ensemble». Ainsi, il a mis en avant la question centrale palestinienne et le soutien à la lutte du peuple palestinien dans la réalisation de ses aspirations à établir un Etat». Le chef de la diplomatie égyptienne confirmait les propos du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui, à l’issue de l’audience que lui avait accordé le chef de l’Etat, M. Tebboune, le 17 octobre 2022, s’est dit confiant du caractère «rassembleur» du sommet d’Alger. n