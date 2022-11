Des analystes et journalistes palestiniens ont estimé que la tenue du Sommet arabe en Algérie, qui a abrité récemment une Conférence d’unification des factions palestiniennes sanctionnée par la Déclaration d’Alger, réaffirmait la centralité de la cause palestinienne.

Le politiste palestinien, Mohamed Chakbaoui a indiqué que l’intérêt majeur accordé par l’Algérie à la cause palestinienne réaffirme la centralité de cette cause dans le monde arabe, saluant la Déclaration d’Alger, qui a sanctionné la Conférence d’unification des factions palestinienne.

Après avoir affirmé que l’Algérie avait réalisé, sur son territoire, une unité nationale historique, l’intervenant a précisé que les dirigeants et le peuple palestiniens soutiennent cette Déclaration, soulignant que les Palestiniens sont attachés à sa mise en œuvre.

Pour le politiste palestinien Ali Chak, la cause palestinienne a toujours été présente lors des sommets arabes, mais encore plus lors de ce sommet qui se tient en Algérie, pays qui attache une grande importance à cette juste cause.

Selon lui, la position constante de l’Algérie à l’égard de la cause palestinienne est déjà un gage de succès du sommet. Les Palestiniens aspirent à une position arabe unifiée pour préparer les prochaines étapes, a-t-il fait savoir, soulignant que la position algérienne sage et proactive trouvera un écho favorable auprès de l’élite, des nouvelles générations et du peuple palestinien”.

Pour sa part, le journaliste palestinien Dhia Bouhoucha a estimé que la particularité de ce Sommet réside en le fait qu’il soit organisé et abrité par l’Algérie, d’où les grands espoirs qui y sont fondés par les Palestiniens. Les aspirations des Palestiniens ne se limitent pas aux aides financières, mais à un soutien arabe claire et franc, face aux agressions sionistes.

M. Bouhoucha a exprimé le souhait des Palestiniens de voir le Sommet d’Alger sanctionné de recommandations apportant un soutien clair à la Palestine dans divers domaines, notamment politique, soulignant l’importance d’obtenir “le soutien des dirigeants arabes pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine en tant que membre permanent de l’ONU et non en tant qu’Etat divisé”.

Le peuple palestinien fonde de grands espoirs sur le parachèvement du processus de réconciliation nationale, initié par l’Algérie au titre de “la Conférence d’unification des rangs palestiniens”, sanctionnée par “la Déclaration d’Alger”, a-t-il poursuivi, soulignant que le plus important est de “former une commission ministérielle arabe de suivi de l’application de l’accord de réconciliation”.