Par Halim Midouni

Les préparatifs du sommet de la Ligue arabe continuent de mobiliser le gouvernement qui multiplie les missions d’invitation officielle à ce rendez-vous prévu à Alger, les 1er et 2 novembre prochain.

Ainsi, plusieurs ministres sont depuis quelques jours successivement dépêchés dans différentes capitales des Etats membres avec l’objectif d’obtenir la plus grande adhésion possible de leurs dirigeants et une participation à cette rencontre importante qui fera date pour l’Algérie et sa diplomatie. Le choix des autorités algériennes de l’organiser au début du mois de novembre prochain et de le faire coïncider avec une date primordiale du calendrier officiel national signifie l’importance qu’elles lui accordent en tant qu’évènement dont le prestige sera proportionnel à sa réussite.

L’enjeu est de faire mieux que le Sommet d’Alger de 2005 dans un contexte régional et international totalement différent d’il y a dix-sept ans. Le fossé entre les dirigeants, les sociétés et les opinions est encore plus profond qu’avant. Le vent de l’autocratie s’est fait plus violent depuis l’échec des « printemps arabes » et de l’appel au changement. Le fonctionnement de la Ligue elle-même est, de l’avis des observateurs, devenu inopérant depuis des décennies. L’absence de réforme de ses structures et la poursuite des jeux troubles et des logiques de groupes et de clans ne lui permettent pas de coordonner efficacement ses actions pour qu’elle devienne une organisation de poids.

Au Maghreb, la Libye n’a plus de gouvernement ni d’autorité qui tiennent la route. Les perspectives d’une sortie de crise dans ce pays ne sont pas claires non plus et les développements en cours depuis l’été dernier n’incitent pas à l’optimisme. Les relations entre l’Algérie et le Maroc sont rompues depuis le mois d’août 2021. Entre les deux, la Tunisie, qui semble avoir raté son projet démocratique, se trouve, depuis la participation du Polisario au forum économique Afrique-Japon à Tunis, en situation inconfortable inédite sur fond de crise économique et de tension politique interne.

L’annonce non encore confirmée que le roi du Maroc Mohamed VI participe au sommet d’Alger et les interrogations qu’elle suscite confirment la dégradation du contexte maghrébin ; au point qu’on se retrouve à spéculer sur la façon dont le souverain sera reçu. Ne s’agirait-il pas d’un fardeau pour l’Algérie plutôt qu’une opportunité d’apaisement des relations conflictuelles avec un voisin, dont le contentieux avec notre pays déborde désormais de la seule question du Sahara occidental, pour concerner la normalisation avec Israël avec ses conséquences géopolitiques redoutables.

Au Machreq, le Liban, l’Irak, le Yémen, le Soudan sont confrontés à des difficultés différentes d’un pays à l’autre, certains confrontés à la guerre ou à des affrontements armés et à l’insécurité quand ce n’est pas des situations de faillite économique générale, mais dont le sens général est celui d’un monde arabe enfoncé dans une instabilité chronique et profondément divisé.

Cette dispersion s’est davantage accrue depuis les accords dits d’Abraham et la décision de plusieurs Etats membres de la Ligue arabe, dont le Maroc, d’établir des relations diplomatiques, politiques et économiques avec l’Etat hébreu.

Un processus qui, outre les divisions qui déchirent l’Autorité et le Hamas à Gaza, rend plus grave la question palestinienne et plus inextricable la tragédie du peuple palestinien. A Alger, il ne suffira pas aux Etats membres de déclarer leur soutien à la cause du peuple palestinien et à son droit de disposer d’un Etat souverain avec Jérusalem Est pour capitale. Il faudra accompagner cette déclaration d’actes et d’actions concrets sans lesquels le plan de paix arabe, adopté à Beyrouth en 2002, pour les conditions d’une paix globale, juste et durable entre le monde arabe et Israël, restera lettre morte. Il n’est d’ailleurs pas sûr que ce plan soit encore à l’ordre du jour en ces temps de bouleversements majeurs.

Au regard des dispositions de mise en oeuvre du Sommet et des réponses positives formulées par les chefs d’Etat arabes, invités à participer au Sommet d’Alger en novembre prochain, il semble qu’une première manche a été remportée. Il s’agit maintenant, selon les propos tenus au Caire par le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra, le 6 septembre dernier, « de ressusciter l’esprit de solidarité arabe et de se tourner vers les objectifs suprêmes pour lesquels la Ligue arabe a été fondée, étant une maison qui rassemble tous les Arabes, un bouclier pour défendre les causes arabes justes et un espace de coordination permettant de dessiner les contours de la voie menant vers un avenir prometteur à la faveur de l’unité et de la cohésion ». n

