Au moins 13 civils ont été tués dans une attaque des islamistes radicaux shebab contre un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne, et les forces de sécurité tentaient de neutraliser les hommes armés barricadés à l’intérieur depuis la veille, a indiqué samedi un responsable sécuritaire.

« Nous recevons des informations sur cinq victimes supplémentaires dont la mort a été confirmée et le nombre total de civils tués par les terroristes revient à 13 », a déclaré à l’AFP ce responsable, Mohamed Abdikadir, qui avait dans un premier temps fait état de huit morts.

Les jihadistes ont pris d’assaut le populaire hôtel Hayat vendredi soir dans un échange de coups de feu et d’explosions avec les forces de sécurité, avant de se retrancher dans un chambre de l’établissement. « Les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants, qui étaient piégés dans le bâtiment », a affirmé M. Abdikadir, précisant que « la plupart des gens ont été secourus ».

Les assaillants étaient toujours retranchés dans l’hôtel tôt samedi en fin d’après-midi, des coups de feu sporadiques et de fortes explosions ont été entendus dans la zone. Le porte-parole de la police somalienne Abdifatah Adan Hassan a indiqué à la presse que l’explosion avait été causée par un kamikaze.

Des témoins ont précisé qu’une seconde explosion a eu lieu quelques minutes après la première, faisant des victimes parmi les sauveteurs, les membres des forces de sécurité et les civils qui se sont précipités vers l’hôtel après la première explosion.

Groupe islamiste lié à Al-Qaïda, les shebab, qui sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien, ont revendiqué la responsabilité de l’attaque. « Un groupe d’assaillants shebab est entré de force dans l’hôtel Hayat à Mogadiscio, les combattants procèdent à des tirs au hasard à l’intérieur de l’hôtel », a confirmé le groupe dans un bref communiqué sur un site internet pro-shebab.

Le porte-parole des shebab, Abdiaziz Abu-Musab, a déclaré samedi sur leur station, Radio Andalus, que le groupe contrôlait toujours le bâtiment et qu’il avait « infligé de lourdes pertes » aux forces de sécurité. Il s’agit de la plus importante attaque à Mogadiscio depuis l’élection du nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, en mai dernier.

Inquiétudes

Une pluie d’obus s’est par ailleurs abattue samedi dans un autre quartier de la capitale, Hamar Jajab, situé en bord de mer, faisant 20 blessés dont des enfants, a déclaré à l’AFP le commissaire de district Mucawiye Muddey. « Parmi les personnes grièvement blessées figurent une jeune mariée et son « époux, ainsi qu’une famille » entière, les deux parents et leurs trois enfants, a-t-il précisé. L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Selon le directeur du principal hôpital de Mogadiscio, le Dr Mohamed Abdirahman Jama, au moins 40 personnes étaient soignées après avoir été blessées dans les deux attaques du week-end.

Les shebab ont été chassés des principales villes du pays, dont Mogadiscio « en 2011, mais ils restent implantés dans de vastes zones rurales. Ces derniers « mois, ils ont intensifié leurs attaques.

Mercredi, l’armée américaine avait annoncé avoir tué dans une frappe aérienne 13 miliciens shebab qui s’attaquaient à des soldats des forces « régulières somaliennes dans une zone reculée de ce pays de la Corne de « l’Afrique. La frappe a été menée dimanche près de Teedaan, à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, selon un communiqué du commandement militaire américain en Afrique (Africom). Les Etats-Unis ont effectué plusieurs frappes aériennes sur des militants ces dernières semaines.

En mai, le président américain Joe Biden a décidé de rétablir une présence militaire en Somalie pour y combattre les shebab, approuvant une demande du Pentagone qui jugeait trop risqué et peu efficace le système de rotations décidé par Donald Trump à la fin de son mandat.

Ces dernières semaines, les shebab ont aussi mené des attaques sur la frontière entre la Somalie et l’Ethiopie, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité dans cette région frontalière.(Source AFP)

