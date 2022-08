Moktar Robow, un ancien du groupe radical affilié à Al Qaida, appelle ses membres au

«repentir» et au dépôt des armes.

Par Kahina Terki

Par la voie de sa diplomatie, l’Algérie a condamné «fermement», hier «l’attentat terroriste perpétré à Mogadishu (qui s’écrit Mogadiscio aussi) ayant fait plusieurs victimes et blessés parmi les civils», vendredi et samedi derniers. «En cette douloureuse circonstance, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés», lit-on encore dans un communiqué rendu publique hier par le Ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Dans ce communiqué, l’Algérie rassure «le gouvernement et le peuple somaliens frères de sa pleine solidarité et de son ferme soutien dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme». Elle «réitère son appel à une action vigoureuse aux niveaux régional et international pour prévenir et éradiquer ce fléau dont la propagation accélérée en Afrique constitue une menace directe à la paix et à la sécurité collectives ainsi qu’un obstacle majeur au développement du continent». Vendredi 19 août dans la soirée, les shebab ont investi l’hôtel Hayat, lieu de rencontre prisé des responsables gouvernementaux bondé en ce jour de repos, faisant exploser des bombes et tirant à l’arme à feu. Les forces de sécurité ont mis fin à l’assaut vers minuit samedi 20 août, annonçant la mort de tous les assaillants. Durant la trentaine d’heures qu’a duré l’attaque, l’établissement a subi de lourds dégâts, certaines parties du bâtiment s’étant effondrées.

Les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie, ainsi que l’ONU, ont fermement condamné cet attentat. Cette attaque «est intervenue à un moment critique» pour le gouvernement fédéral qui vient d’être nommé et «vise clairement» à «accroître la pression sur une situation déjà tendue» après les élections, ont ajouté dans un communiqué les services du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. A Mogadishu, dimanche 21 août, le Premier ministre somalien a appelé à l’unité et assuré que le gouvernement assumera ses responsabilités. «Il y aura des responsabilités au sein du gouvernement, personne au sein du gouvernement n’échappera à (sa) responsabilité. Quiconque a négligé la responsabilité qui lui a été confiée sera tenu responsable», a déclaré Hamza Abdi Barre dimanche 21 août dans la soirée, après avoir visité les blessés de l’attaque dans un hôpital de Mogadiscio. «Il n’y a qu’un seul choix ici: soit nous permettons aux shebabs – les enfants de l’enfer – de vivre, soit nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre ensemble», a-t-il affirmé. «Si leur intention est de dissuader le courage du peuple somalien qui a décidé de les combattre, cela n’arrivera jamais et la lutte contre eux a déjà commencé en plusieurs endroits», a-t-il déclaré. Il a appelé «le peuple somalien à s’unir pour lutter contre l’ennemi et(…) pour se libérer afin que ce qui s’est passé là ne se reproduise jamais», a-t-il ajouté.



Lourd bilan humain

Les islamistes radicaux shebab, groupe lié à Al-Qaïda qui combat le gouvernement somalien depuis 15 ans, ont lancé vendredi soir une attaque d’envergure sur l’hôtel Hayat, dans la capitale Mogadiscio, qui s’est achevée dans la nuit de samedi à dimanche après une intervention de forces de sécurité. Le ministre de la Santé a évoqué dimanche après-midi un bilan «à ce stade» de 21 morts et 117 blessés. Selon le commissaire de police Abdi Hassan Mohamed Hijar, «106 personnes, dont des femmes et des enfants», ont été sauvées par les forces de sécurité. Dimanche 21 août, des sauveteurs tentaient encore de retrouver d’éventuels survivants parmi les décombres et des experts s’employaient à détecter d’éventuels explosifs, ont constaté des journalistes de l’AFP. Cette attaque est la plus sanglante depuis l’élection mi-mai du président Hassan Sheikh Mohamoud et la prise de fonctions du gouvernement début août. Les shebab ont été chassés des principales villes de ce pays de la corne de l’Afrique, dont Mogadiscio en 2011, mais restent implantés dans de vastes zones rurales et demeurent une menace de premier ordre pour les autorités. Un des fondateurs et ancien commandant du mouvement shebab aujourd’hui ministre des Affaires religieuses, Muktar Robow, alias Abou Mansour, a condamné l’attaque et appelé les combattants à quitter les shebab. «Je les appelle à se repentir. Une personne a la possibilité de renoncer à ses torts aussi longtemps qu’elle vit», a-t-il déclaré. «Ceux qui vous envoient faire cela, j’en connais beaucoup et ils ont leurs enfants à l’université de Mogadiscio et ne les enverraient pas faire ce travail. Alors je vous appelle à vous méfier, à vous repentir, à les quitter et à retourner dans votre société car il y a encore des chances, a-t-il poursuivi. «La société devrait savoir que son intérêt est de s’unir pour lutter contre eux», a-t-il ajouté.(Sources agences)